Galaxy A90, Kızaklı Kamera Sistemine Sahip Olacak

Samsung'un yeni akıllı telefonu Galaxy A90'ın kamerasının kızaklı (Pop-Up) olarak karşımıza çıkacağı ve hem öne hem de arkaya dönebileceği söyleniyor.

Akıllı telefon sektörü devi Samsung, geçtiğimiz hafta içerisinde tanıttığı S serisinin 10. akıllı telefonu yeni amiral gemisi Infinity-O ekranlı Galaxy S10 ile hâlâ gündemde. Özellikle iPhone'ların fiyatlarına kıyasla Türkiye'de oldukça düşük bir satış fiyatına sahip olan Galaxy S10, kullanıcılar tarafından fazlasıyla tercih edilecek gibi duruyor.

Samsung S serisini tanıttı ve bunun yükünden kurtuldu. Şimdi ise sıra yavaş yavaş alt serilerin yeni akıllı telefon modellerini tanıtmaya geliyor. Bugün Samsung'un önümüzdeki zamanlarda tanıtacağı akıllı telefonlarından biri olan Galaxy A90'ın kızaklı (Pop-Up) yapıda bir kameraya sahip olabileceği söylentisi ortaya çıktı.

Eğer söylentiler doğru çıkarsa; Galaxy A90, Samsung'un kızaklı (Pop-Up) kameraya sahip ilk akıllı telefonu olma unvanına sahip olacak. Kamera kullanılmak istendiğinde cihazın üstündeki küçük bir bölmeden yukarıya doğru çıkacak olan Galaxy A90'ın kamerasının, hem öne hem de arkaya -2013 yılında tanıtılan OPPO N1'de olduğu gibi- dönebileceği söyleniyor.