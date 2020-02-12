Samsung Galaxy S20’de Google Uygulamaları Bulunacak mı?

Rekabet Kurumu’dan önce uyarı alan, ardından yüklü para cezasına çarptırılan Google, karşılık olarak 14 Aralık 2019’dan itibaren Türkiye’de satışa sunulacak yeni Android telefonlarda Google uygulama ve hizmetlerinin devre dışı bırakılacağını söylemişti. Peki 2020’nin ilk gözde telefonu Samsung Galaxy S20 bundan etkilenecek mi?

Samsung ve Google, akıllı telefon pazarının en uzun soluklu ortaklığı ile yıllardır zirvede. Android tabanlı bu ortaklıkta ürünler ağırlıklı olarak Samsung’dan, yazılımlar da ağırlıklı olarak Google’dan geliyor. Hatta son yıllarda yapılan iyileştirmeler nedeniyle Samsung’un üst düzey telefonlarındaki Android deneyimi, diğer Android telefonlara hiç benzemiyor.

Bu ortaklığın daha uzun yıllar devam edeceğini, Galaxy S20 ve Galaxy Z Flip’in tanıtıldığı UNPACKED etkinliğinde teyit etmiş olduk. Google için Samsung, Samsung için de Google en yakın arkadaş, dost ve hatta Güney Kore’nin kapılarını batıya açan uzak mesafeli, tutkulu bir ilişki yaşanan bir sevgili gibi. Bu çifti buluşturan şey ise Samsung telefonlarındaki Android'in Google uygulama ve hizmetleriyle mükemmel uyumuydu.

Galaxy S20 tanıtılana dek Google ve Rekabet Kurumu arasında neler yaşanmıştı?

Aslında tartışmalar çok daha öncesine ve hatta Türkiye dışında yaşanan bazı davalara kadar uzanıyordu. Avrupa’da haksın rekabet yaptığı gerekçesiyle yaptırımlar yiyen Google, 2018'de 5 milyar, 2019'da 1,7 milyar dolara varan para cezaları ödemişti. Bu cezanın ardından Google, aynı sebeple Türkiye’den Eylül 2018’de 93 milyon TL’lik uyarı cezasına çarptırıldı.

Türkiye, Google’a ülkemizde satılan Android telefonlarda tüketicilerin seçeneksiz bırakılmaması gerektiğini belirtmişti. Bir başka deyişle haksız rekabetin çıkış noktası, tıpkı Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de Android cihazlarda sunulan Google Alışveriş gibi temel Google hizmet ve uygulamalarıydı.

Google, geçen 1 yıl içerisinde kurum tarafından yapılan düzenlemeleri gerçekleştirmeyince, 7 Kasım’da günlük 1,5 TL’ye tekabül eden yüklü bir cezaya çarptırıldı. Bunun üzerine ABD’li şirket, Türkiye’de Android telefon satan tüm üreticilerle görüşüp, Google uygulamalarının tamamen saf dışı bırakılacağını duyurdu.

Çok önemli bir tarihi beklememiz gerekiyor: 20 Şubat 2020

5 Şubat 2020’de Rekabet Kurumu’nda ifade veren Google yetkilileri, verilen cezayı kabul etti, ancak asgari hadle düzenlenerek verilmesi talebinde bulundular. Rekabet Kurumu ise Google’a verilecek yüklü ceza ve kapsamlı yaptırımları, 20 Şubat 2020 tarihinde açıklayacak. Ardından Google’ın Türkiye’deki akıbeti kesinleşmiş olacak.

Samsung Galaxy S20'ler Google yaptırımından etkilenmiyor, ancak bu durum yeni Galaxy'ler için değişebilir:

Samsung Members uygulaması üzerinden ulaştığımız bir müşteri temsilcisine “Galaxy S20’lerde Google uygulamaları kullanılabilecek mi?” sorusunu yönelttik. Temsilcinin ifadelerine göre Google uygulamaları ve servisleri S20’lerde kullanılacak. Yani bir başka deyişle Samsung’un yeni cihazları, Google’ın Türkiye’ye ilişkin aldığı yaptırım kararından şimdilik muaf görünüyor. Söz konusu muafiyet durumuna büyük ihtimalle Galaxy Z Flip de dahil.

Samsung'un 2020 yılında tanıtacağı telefonlar arasında Galaxy A, M gibi orta ve düşük seviyedeki cihazlar; Ağustos 2020 civarında beklenen Galaxy Note20 var. Bunlar dışında Samsung'un kararlardan etkilenecek bir telefonu bulunmuyor. Ancak 20 Şubat 2020 tarihinde açıklanması beklenen resmi Rekabet Kurumu kararı ardından bu durum değişebilir.

Eğer Samsung, Galaxy S20'ler için Android ve Google uygulamaları için gereken lisansları Aralık 2019'dan önce aldıysa durumdan hiç etkilenmeyebilir. Belki de Google, Türkiye pazarında en çok telefon satan ortağını kaybetmemek adına Samsung'u düzenlemeden muaf tutabilir. Bu da başka rekabet sorunlarına ve yeni yaptırımlara yol açabilir.

Kurum Google’a karşı ağır yaptırımlar uygulayabilir, iki taraf anlaşamadığı takdirde Türkiye’deki telefonlarda Google uygulamaları gerçekten saf dışı kalabilir. Böyle bir düzenlemeden etkilenecek telefonların da şu an kullanımda olanlar değil, kesin karar tarihinden sonra yeni çıkan telefonlar olacağını söylememiz gerekiyor.

Sonuç olarak, kesin cevap için 20 Şubat 2020 tarihini beklemek durumundayız. Konuya ilişkin daha detaylı bilgileri almak adına üst düzey Samsung yetkililerine ulaşıp, sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.