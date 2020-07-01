Samsung Galaxy S20+ BTS Edition Türkiye'de : İşte Fiyatı

Samsung, satışa sunulduğu tüm pazarlarda ilgiyle karşılanan Galaxy S20+ BTS Edition sürümünü Türkiye'de de ön siparişe açtı. Standart sürümden biraz daha yüksek bir fiyat etiketine sahip olan BTS Edition, buna karşın standart sürümde var olmayan bir renk seçeneği sunuyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un, yine Güney Koreli müzik grubu BTS ile gerçekleştirdiği ortaklık, Türkiye’deki BTS hayranlarının da beğenisine sunmaya hazırlanıyor. BTS ile gerçekleştirdiği tanıtım ortaklığı neticesinde geçtiğimiz haftalarda en yeni amiral gemisi akıllı telefonlarından Galaxy S20+’ın BTS Edition sürümünü duyuran Samsung, bu dikkat çekici modeli Türkiye’de de satışa sunuyor.

Samsung Galaxy S20+ BTS Edition, 1 Temmuz (bugün) itibarıyla resmi olarak ön siparişe açılmış durumda. 9.799 TL gibi oldukça yüksek bit fiyat etiketine sahip olan Samsung Galaxy S20+ BTS Edition, mor renkli özel tasarımının yanı sıra Samsung’un en yeni kablosuz kulaklık modeli olan Galaxy Buds+’ın yine mor renkli BTS Edition versiyonunu ve 4 aylık YouTube Premium aboneliğini de yanında hediye getiriyor.

Galaxy S20+ BTS Edition, genel olarak standart Galaxy S20+ ile aynı özelliklere sahip olduğundan ve farkını daha çok rengi ile gösterdiğinden özelliklerini detaylı bir şekilde açıklamıyoruz ancak merak eden okuyucularımız buraya tıklayarak Galaxy S20+’ın detaylı inceleme yazısını okuyabilir ya da aşağıdaki listeden özelliklerini kontrol edebilirler.

Samsung Galaxy S20+ teknik özellikleri:

Ekran: 6,7 inç, 120 Hz ve 1080p Dynamic AMOLED

İşlemci: Exynos 990 ya da Snapdragon 865 (yurt dışı)

RAM: 8 GB LPDDR5

Depolama: 128 GB, 256 GB

Arka Kamera: 12 MP Sony IMX 555 + 64 MP ISOCell S5KGW2 + 12 MP ISOCell S5K2LA + ToF sensörü

Ön Kamera: 10 MP Sony IMX 374

Batarya: 4.500 mAh

Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Type-C

İşletim Sistemi: Android 10.0

Renkler: Kozmik Gri, Kozmik Mavi ve Kozmik Siyah

Boyutlar: 161,9 x 73,7 x 7,8 mm

Ağırlık: 188 gram

Samsung’un resmi internet sitesine baktığımızda standart Galaxy S20+ modelinin 8.499 TL, standart Galaxy Buds+ modelinin ise 899 TL fiyat etiketine sahip olduğunu görüyoruz. Bu da Galaxy S20+ ile Galaxy Buds+ ikilisinin standart sürümlerinin toplamda 9.398 TL fiyat etiketine sahip olduğunu gösteriyor. Dolayısı ile BTS Edition sürümünün ek bir özellik sunmasa da bir fiyat farkı sunduğunu kesin olarak söyleyebiliriz. Samsung Galaxy S20+ BTS Edition'ı incelemek ya da önsipariş vermek isteyenler buradan mağaza sayfasına ulaşabilirler.