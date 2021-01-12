Samsung, Galaxy S21 Lansmanı İçin Yeni Bir Video Yayınladı

Samsung, iki gün sonra resmen tanıtılacak Galaxy S21 için yeni bir tanıtım videosu yayınladı. Video, Galaxy S21 modellerini göstermese de kullanıcıları lansman etkinliğine davet ediyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yılın ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Şirketin yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonu olacak Galaxy S21, geçtiğimiz yıllara kıyasla son derece erken bir tarihte, 14 Ocak’ta tüketicilerin beğenisine sunulacak.

Galaxy S21 ailesi için heyecanı yüksek tutmak isteyen Samsung, yeni Galaxy Unpacked etkinliği için reklam kampanyalarına şimdiden başlamış durumda ve şirket, bu kapsamda Samsung hayranlarını 14 Ocak’taki lansman etkinliğine davet ediyor.

Samsung Galaxy S21 ailesi bu şekilde görünecek

Samsung, yayınladığı yeni Galaxy Unpacked 2021 videosunun açıklamasında şu ifadelere yer veriyor:

“Mobil teknoloji hepimizi bağlı kıldı. Şimdi, çarpıcı fotoğraflar, sürükleyici bir izleme deneyimi ve epik şeyler yaparak kendimizi ifade edebilmek için akıllı telefonlara her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. 14 Ocak’ta Samsung Galaxy Unpacked 2021’de bize katılın.”

Samsung, yeni amiral gemisi akıllı telefonları için tüketicilerin heyecanını yüksek tutmaya çalışsa da Galaxy S21 ailesi ile ilgili neredeyse tüm detaylar ortaya zaten çıktı desek yeridir. Yeni Galaxy S21 ailesi, yukarıdaki sızıntı görselde de görmüş olduğunuz üzere Galaxy S20 ailesinin adeta güncellenmiş bir tasarımına sahip olacak. Galaxy S21 ve Galaxy S21+ ile ilgili öne çıkan özelliklere buradan, Galaxy S21 Ultra’nın özelliklerine de buradan ulaşabilirsiniz.

Samsung'un Galaxy Unpacked etkinliği için paylaştığı video