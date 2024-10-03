Samsung Galaxy S24 FE, Hepsiburada'da lansmana özel 3000 TL ek destek fırsatıyla satışa çıktı. Eskiyi Kapında Yenile hizmetiyle eski telefonunuzu kolayca değiştirilebilir ve yeni Samsung Galaxy S24 FE avantajlı bir şekilde satın alabilirsiniz. Yüksek performans ve yapay zeka özellikleriyle donatılan telefon, Hepsiburada’da sizi bekliyor.

Samsung’un yenilikçi Galaxy S24 FE modeli, Hepsiburada’ya özel fırsatlarla satışa çıktı. Gelişmiş yapay zekâ destekli özellikleri ve üstün kamera sistemleri sayesinde, Galaxy S24 FE fotoğrafçılık deneyimini yeni bir boyuta taşıyor. Hepsiburada tarafından sağlanan 3.000 TL’ye varan ek indirim ve "Eskiyi Kapında Yenile" hizmeti de telefonu daha da cazip hale getiriliyor.

Gelişmiş kamera ve yapay zekâ özellikleri ile üstün deneyim

Galaxy S24 FE, ProVisual Engine ve Nightography gibi yapay zekâ destekli teknolojilerle donatıldı. 50 MP geniş açılı kamera, 3x optik zoom ve düşük ışık performansı ile dikkat çeken telefon, fotoğraf çekimlerinde yüksek kalite sunuyor. Samsung’un AI Zoom ve Yaratıcı Düzenleme gibi özellikleri, çekim sonrası fotoğrafları düzenlemenize ve yaratıcı fikirlerinizi hayata geçirmenize olanak tanıyor.

Galaxy S24 serisindeki tüm yapay zekâ özellikleri S24 FE'de

Galaxy S24 FE, Galaxy S24 Serisi ile aynı gelişmiş yapay zekâ deneyimini sunuyor. İletişimi kolaylaştırmak ve bağlanabilirliği geliştirmek için tasarlanan bu modelde yer alan Galaxy AI özellikleri, kullanıcılarına çeşitli araçlarla yepyeni imkanlar sağlıyor. Google ile Circle to Search, ana ekran düğmesine basıp daire çizerek hızlı arama sonuçları sunarken, Sözlü Çevirmen özelliği, çevrimdışıyken bile konuşmaları anında tercüme ediyor.

Live Translate ile telefon görüşmelerinde iletişim engelleri ortadan kaldırılırken, Samsung Keyboard’daki Metin Oluşturucu belirli kelimelere dayalı metinler öneriyor. Not Asistanı ise not alma sürecini kolaylaştırıp, ses kayıtlarının deşifresini, çevirisini ve özetini otomatikleştiriyor.

Samsung Knox ile üst düzey koruma

S Serisi’nin yenilikçi mirasını sürdüren Galaxy S24 FE, güvenlik özellikleriyle öne çıkıyor. Samsung’un çok katmanlı güvenlik platformu olan Samsung Knox, uçtan uca güvenli donanım, gerçek zamanlı tehdit algılama ve iş birliğine dayalı koruma özellikleriyle kullanıcıların kritik bilgilerini güvende tutuyor.

Galaxy S24 FE, Hepsiburada üzerinden Mavi, Grafit, Gri ve Mint Yeşili renk seçenekleriyle satışa sunulurken, kullanıcılarına hem yüksek performans hem de üstün güvenlik sunuyor. Galaxy S24 FE'ye bu özel fırsatlarla sahip olmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.