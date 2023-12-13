Samsung'un yeni amiral gemisi serisi olacak olan Galaxy S24 serisinde fiyatlarda bir değişiklik yapmayacağı iddia ediliyor. Bu durumda yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonlar, beklenenden uygun fiyatlı olabilir.

Samsung'un birkaç hafta içerisinde tanıtması beklenen yeni amiral gemisi serisi Samsung Galaxy S24 için pek çok sızıntı ortaya çıkmış olsa da, yeni modellerin fiyatlarına dair bir spekülasyon ilk defa ortaya çıkmış durumda. Koreli kaynaklara göre Samsung, yeni modellerde fiyatlarını Galaxy S23 serisi ile aynı seviyede tutacak.

Galaxy S24 serisi, selefiyle aynı fiyattan satışa çıkabilir

Korea Economic Daily'nin haberine göre Galaxy S24 serisi, şu anda piyasada bulunan amiral gemisi serisi Galaxy S23 ile aynı fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak. Samsung'un bu yıl fiyatları dondurarak, Galaxy S23 serisine kıyasla %10 daha fazla cihaz satmayı ve toplam satışlarda 33 milyonu bulmayı amaçlıyor.

İddialar bununla da sınırlı değil, Galaxy S24 serileri için Snapdragon ve Exynos işlemciler kullanılmaya devam edecek. Böylece Samsung'un fiyat üzerindeki kontrolü daha fazla olacak. Galaxy S24 Ultra cihazlarda Snapdragon kullanılmasına kesin gözüyle bakılsa da Galaxy S24 ve S24 Ultra'da Snapdragon işlemci dışında firmanın kendi ürettiği Exynos işlemcilerin de yer alabileceği belirtiliyor.

Geçtiğimiz yıl da Samsung, yalnızca ABD'de cihaz fiyatlarını artırmamıştı. Bu yıl da benzer bir durum söz konusu olabilir.

Samsung Galaxy S23 fiyatları