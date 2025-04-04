Samsung'un ince yapıdaki telefonu Galaxy S25 Edge'in lansman tarihi ortaya çıktı. Birkaç gün önce ertelendiği bilgisi paylaşılan telefon, mayıs ayının ortası gibi duyurulmuş olacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un gündemden düşmeyen akıllı telefonu Galaxy S25 Edge, yeni bir gelişme ile karşımızda. Daha birkaç gün önce ertelendiği bilgisi ile karşımıza çıkan telefon, şimdi yeni lansman tarihi ile gündeme geldi.

Daha birkaç gün önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Samsung Galaxy S25 Edge'in nisan ayından mayıs ayına ertelendiği bilgisinden bahsetmiştik. Bugün gelen yeni bilgiler, bu tarihi biraz daha detaylandırıyor. Peki Samsung Galaxy S25 Edge, ne zaman duyurulacak?

Samsung Galaxy S25 Edge, 13 Mayıs'ta çıkabilir!

Samsung'a yakınlığıyla bilinen SamMobile'ın hazırladığı özel habere göre teknoloji devi, 13 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştireceği lansmanla Galaxy S25 Edge'i piyasaya sürecek. Ancak şirketin, Galaxy S25 ailesindeki gibi büyük bir Galaxy Unpacked etkinliği düzenlemesi beklenmiyor. Telefon, çevrim içi ortamda gerçekleştirilecek küçük bir sunumla duyurulacak.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemciden güç alacağı konuşulan Samsung Galaxy S25 Edge, 12 GB RAM ve 512 GB'ye kadar depolama alanına sahip olacak. 6.7 inç boyutlu bir ekranla donatılacak telefon, 1.250 euro civarlarında fiyatlanabilir.