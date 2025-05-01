Samsung Galaxy S25 FE modelinin yıl sonuna doğru tanıtılması bekleniyor. Galaxy S25 FE'nin Exynos 2400e işlemciyle piyasaya çıkacağı belirtiliyor.

Samsung, Galaxy S25 serisini yeni bir Fan Edition modeliyle genişletmeye hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre, Galaxy S25 FE modeli Exynos 2400e işlemciyle karşımıza çıkacak. S25 FE'nin 2025’in sonlarına doğru tanıtılması bekleniyor.

Galaxy S25 FE'nin geliştirme süreci şimdiden başlamış durumda. "R13" kod adıyla anılan ve "SM-S731B" model numarasını taşıyan cihazda, Exynos 2400e işlemci kullanılacak gibi görünüyor.

Galaxy S25 FE’nin sene sonuna doğru tanıtılması bekleniyor

Geçtiğimiz yıl Galaxy S24 modellerinde de yer alan 4nm üretim sürecine sahip Exynos 2400e işlemci günlük kullanım için yeterli olsa da Snapdragon 8s Gen 4 gibi yeni nesil rakiplerine göre performans ve verimlilik açısından biraz geride kalıyor. Yazılım tarafında ise telefonun Android 16 tabanlı One UI 8 arayüzü ile kutudan çıkacağı aktarılıyor.

Söz konusu arayüzün, temmuz ayında Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 modelleriyle birlikte tanıtılması planlanıyor. Ekran ve batarya detayları henüz netlik kazanmasa da, S25 FE’nin S24 FE modelinde yer alan 6.7 inç AMOLED panel ve 4.700 mAh batarya ile benzer özellikler taşıması bekleniyor.

Galaxy S25 FE’nin ne zaman tanıtılacağı şimdilik belli değil ama tahminler eylül ya da ekim ayını gösteriyor. Görünüşe göre ise Samsung, Exynos işlemcilerden vazgeçmeye pek niyetli değil.