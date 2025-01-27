Samsung Galaxy S25'te Var Olan Ancak Kullanılamayan Bir Özellik Keşfedildi!

İddialara göre Samsung Galaxy S25 serisinde uydu mesajlaşması özelliği bulunuyor ancak sınırlamalar nedeniyle kullanılamıyor.

Samsung'un yeni Galaxy S25 serisi pek çok açıdan çarpıcı özellikleriyle övülse de bugün yeni seride bulunan fakat kullanılabilir olmayan bir özellik ortaya çıktı.

Seriye güç veren Snapdragon 8 Elite işlemcisi normal şartlarda uydu mesajlaşması özelliğini destekliyor ancak bu özellik, sınırlamalar nedeniyle herkes tarafından kullanılamıyor.

Samsung, uydu mesajlaşması özelliğini kullanıcılarına sunmak için operatörlerin, uydu sağlayıcılarla anlaşma yapmasını şart koşuyor. Şu an küresel pazarda bu alanda bir tekel gibi hareket eden tek bir operatör bulunuyor, o da Skylo. Bu şirket hâlihazırda Amerika’da yalnızca Verizon ile ortak çalışıyor.

Uydu mesajlaşması özelliği için operatörlerle anlaşma gerekiyor

Skylo, Avrupa ve Amerika üzerinde konumlanmış jeostasyonel uydular aracılığıyla L-bandı ve S-bandı frekanslarını kiralayarak, 5G NTN (Karasal Olmayan Ağ) teknolojisine imkân sağlıyor. Samsung’un bu özelliği kullanıcılarına sunabilmesi için ülkelerdeki mobil operatörlerin Skylo ile anlaşma yapması gerekiyor.

Apple ise bu konuda farklı bir yol izlemiş ve iPhone 14 için Globalstar ile doğrudan anlaşma yaparak acil durum mesajlaşma hizmetini daha geniş bir kitleye ulaştırmayı başarmıştı.

Önümüzdeki dönemde telekom şirketlerinin bu özelliğe yönelik girişimlerde bulunup bulunmayacağını göreceğiz. Eğer gerekli iş birlikleri sağlanmazsa Samsung’un uydu mesajlaşma teknolojisi şimdilik kullanılmadan kalacak gibi görünüyor.