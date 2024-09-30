Yeni iddialara göre Qualcomm ve MediaTek'in yeni amiral gemisi çipleri Snapdragon 8 Gen 4 ve MediaTek 9400, zamlı fiyatlardan çıkış yapabilir.

Qualcomm, bu yılın Android amiral gemisi birçok telefona güç verecek Snapdragon 8 Gen 4 işlemciyi ekim ayında bizlerle buluşturacak. Ancak söylentiler, yeni yonga setinin daha pahalı olabileceğini gösteriyordu.

Bugün ise güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station’dan konu hakkında yeni bilgiler geldi. Sızıntı, hem Qualcomm’un hem de MediaTek’in yeni işlemcilerinin fiyatlarının gerçekten de artabileceğini gösterdi. Bu da yeni telefon almayı bekleyenler için pek iyi bir haber değil.

İki çip de %20 daha pahalı olabilir

İddiaya göre hem Snapdragon 8 Gen 4 hem de Dimensity 9400’ün fiyatları %20 civarında artış gösterecek. Snapdragon 8 Gen 4’ün yaklaşık olarak 190 dolar, Dimensity 9400’ün ise 155 dolar olacağı söyleniyor. Her iki işlemcinin de ekim başı tanıtılacağını belirtelim.

Peki bu zammın nedeni ne? Kaynak, TSMC’nin 3 nm üretim sürecinin yüksek maliyetli olması nedeniyle işlemcilerin bu tarz büyük zamlar alabileceğini ifade etmiş.

Xiaomi’den Samsung’a kadar birçok markanın telefonlarında Dimensity ve Snapdragon işlemciler kullandığını biliyoruz. Bu yüzden bu tarz bir fiyat artışı, yeni amiral gemisi telefonlara yansıyabilir. Ancak çipin özel üretim gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak fiyatı değişebiliyor. Yani şu an için telefonların fiyatlarına kesin zam gelecek demek doğru olmaz. Tam olarak ne olacağını görmek için cihazların çıkış tarihini beklememiz gerek.