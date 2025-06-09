Samsung Galaxy S25 Ultra Mucizevi Bir Olaya Dâhil Oldu: Telefon, Ukraynalı Bir Askerin Hayatını Kurtardı!

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Samsung Galaxy S25 Ultra, cephedeki Ukraynalı bir askerin hayatını kurtardı. Şarapnel, doğrudan telefona isabet etti ve asker en ufak bir yara bile almadı.

Ukrayna’da cephede görev yapan bir asker, ölümcül olabilecek bir şarapnel darbesinden son anda kurtuldu. Daha ilginç olan ise onu kurtaran cebindeki Galaxy S25 Ultra oldu. Telefon, şarapnelin tam askere isabet edeceği anda âdeta kalkanı oldu.

Olay sonrası telefonun ekranı paramparça oldu ve kullanılmaz hâle geldi. Samsung ise olay sonra devreye girdi ve askerden herhangi bir para istemeden, telefonu ücretsiz değiştirmeyi teklif etti.

Olay sonrası Galaxy S25 Ultra böyle görünüyor:

İnternette dolaşan bir fotoğrafta şarapnelin delip geçtiği Galaxy S25 Ultra’nın ekranı çatlamış, kasası da hasar almış hâli görülüyor. Samsung’un bu modelde kullandığı titanyum alaşım kasa, ön yüzde Gorilla Glass Armor 2 ve arkada Victus 2 camlar, görünüşe göre telefonu normalden çok daha dayanıklı kılmış.

Olayın bir diğer ilginç yanıysa telefonun şarapneli bataryadan değil de üst kısımdan alması. Eğer bataryaya denk gelseydi, küçük bir patlamayla ciddi yanıklara yol açabilirdi. Olay Reddit'te paylaşıldı ve Samsung’un bu teklifi nasıl ulaştırdığı tam olarak bilinmese de şirket böyle bir adım atması oldukça dikkat çekti.

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Kaynak : https://wccftech.com/galaxy-s25-ultra-stops-shrapnel-and-saves-ukrainian-soldier-life/
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