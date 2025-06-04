Samsung, kullanılmayan hesapları etkin olmayan olarak değerlendirip tüm verilerle birlikte kalıcı olarak silme kararı aldı. Bazı veriler yasal nedenlerle bir süre daha saklanabilir ama Samsung bu verilerin geri getirilemeyeceğini net bir şekilde söylüyor. Samsung Health ve Galaxy Wearables gibi uygulamalara tekrar dönmek isteyenlerin de bu uyarıyı dikkate alması gerekiyor.

Samsung, uzun süredir kullanılmayan hesapları temizlemeye hazırlanıyor. Eğer Samsung hesabınıza son iki yıldır hiç giriş yapmadıysanız 31 Temmuz’dan önce tekrar oturum açmanız gerekebilir. Aksi halde hesabınız kalıcı olarak silinebilir.

Samsung tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, iki yıldır kullanılmayan hesaplar “etkin olmayan” olarak kabul edilecek ve otomatik olarak silinebilecek. Şirket, hesap silindiğinde bu hesaba erişimin tamamen engelleneceğini ve hesaba bağlı tüm verilerin geri dönülmez şekilde silineceğini belirtti.

Eski hesabınızı kurtarmak için geç olmadan harekete geçin

Özellikle geçmişte Samsung kullanan ama son zamanlarda hesabını hiç açmayanlar için bu uyarı önemli. İleride Galaxy Store’a ya da Samsung Health ve Galaxy Wearables gibi uygulamalara tekrar dönmek isteyenler ve eski hesabını kaybetmemek isteyenler için şimdiden giriş yapılmasında fayda var.

Bazı veriler yasal nedenlerle bir süre daha saklanabilir ama Samsung bu verilerin geri getirilemeyeceğini net bir şekilde söylüyor. Yani silinen hesapla birlikte verilerin de büyük ölçüde tamamen gideceğini unutmamakta fayda var.

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