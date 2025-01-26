iPhone 16 Pro Max vs. Samsung Galaxy S25 Ultra... Hangi Telefonun Pil Ömrü Daha İyi?

Mevcut iki büyük amiral gemisi iPhone 16 Pro Max ve Samsung Galaxy S25 Ultra'nın pil ömrü performansları kıyaslandı.

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S25 Ultra geçtiğimiz günlerde resmî olarak tanıtıldı ve o günden bugüne Apple'ın mevcut amiral gemisi iPhone 16 Pro Max ile birçok farklı noktada kıyaslandı. Bugün ise bu iki telefonun pil ömrü performanslarına ışık tutuyoruz.

Samsung, Galaxy S25 Ultra'yı tanıtırken yoğun olarak yapay zekâ özelliklerine değinse de pil ömrü performansının da bu modelin en dikkat çeken özelliklerinden biri olduğunu söyledi. Fakat Apple cephesinden gelen verilere göre Galaxy S25 Ultra’nın geliştirilmiş pil ömrü bile iPhone 16 Pro Max’in gerisinde kalıyor.

iPhone 16 Pro Max daha düşük pil kapasitesine rağmen önde

Samsung yeni amiral gemisi modelinde 5.000 mAh’lik pil kapasitesini koruyarak, donanım ve yazılım iyileştirmeleri sayesinde 31 saatlik video oynatma süresi sunduğunu belirtmişti.

Bu, önceki modellere göre önemli bir gelişme olsa da Apple’ın iddiasına göre iPhone 16 Pro Max, daha küçük bir 4.685 mAh pile rağmen 33 saatlik bir video oynatma süresi ile rakibini geride bırakıyor.

Samsung performans için pil ömründen feragat ediyor

Apple’ın bu başarısı A18 Pro işlemcinin stabilitesine bağlanıyor. Öte yandan Galaxy S25 Ultra, Snapdragon 8 Elite’in hız aşırtılmış bir sürümünü kullanıyor ve bu durum her ne kadar telefonun performansını artırsa da güç tüketimini yükseltiyor.

Bugün ortaya çıkan işlemci performanslarında da görüldüğü üzere çoklu performansta Galaxy S25 Ultra, iPhone 16 Pro Max'in önemli kabul edilebilecek bir fark ile önünde ancak bu gücün bir götürüsü var bu götürü de pil ömrü tarafında olmuş gibi görünüyor.

Peki siz bu iki amiral gemisi modelden hangisini tercih ederdiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.