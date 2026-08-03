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Samsung Galaxy S27 Pro’nun Kamera Detayları Sızdırıldı: Hayal Kırıklığı Yaratabilir!

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Samsung Galaxy S27 Pro’nun kamera özellikleri sızdırıldı. Bir konuda hayal kırıklığı yaratacak.

Samsung Galaxy S27 Pro’nun Kamera Detayları Sızdırıldı: Hayal Kırıklığı Yaratabilir!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Samsung, önümüzdeki yılın başında tanıtacağı Galaxy S27 amiral gemisi telefonlarında yepyeni bir modeli de bizlerle tanıştıracak. Bu cihazın Galaxy S27 Pro ismini almasını bekliyoruz. Standart ve Plus’ın üstünde, Ultra’nın ise altında konumlanan bir cihaz olacak.

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Şimdi ise S27 Pro hakkında bazı bilgiler gün yüzüne çıktı. Sızıntı, S27 Plus ile Ultra modelleri arasında bir köprü görevi görmesi beklenen Galaxy S27 Pro'nun kamerasıyla ilgili.

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Samsung Galaxy S27 Pro’nun Kamera Detayları Sızdırıldı: Hayal Kırıklığı Yaratabilir!
s27pro

Telefoto kamera konusunda hayal kırıklığı yaratacak

s27pro

Güney Kore merkezli ETNews tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, hem Galaxy S27 Pro’ hem de Galaxy S27 Ultra modellerinin arka tarafında 200 MP ana kamera ve 50 MP ultra geniş açı sensör içeren üçlü kamera sistemi yer alacak.

Ancak iş yakınlaştırma lensine geldiğinde iki model arasındaki makas belirgin şekilde açılacak. Galaxy S27 Ultra modelinin 5x optik zoom sunan 50 MP telefoto kamerayla geleceği belirtilirken S27 Pro’nun 3x optik zoom'lu 12 MP telefoto sensörle yetineceği iddia ediliyor. Daha önceki sızıntılarda Galaxy S27 Pro'nun 3x veya 3.5x optik zoom yapabilen 50 MP çözünürlükte bir telefoto kameraya sahip olabileceği konuşuluyordu. Ortaya çıkan bu son bilgiler, önceki iddialarla çelişiyor.

Rapor sadece Pro ve Ultra modelleriyle de sınırlı kalmıyor; serinin giriş ve orta segmentini oluşturan temel modeller hakkında da önemli veriler sunuyor. İddialara göre standart Galaxy S27 ve Galaxy S27+ modellerinde 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açı kamera ve 3x optik zoom sunan 10 MP telefoto sensör bulunmaya devam edecek.

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