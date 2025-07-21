Samsung, tablet portföyünü yeni bir modelle genişletmeye hazırlanıyor. Galaxy Tab A11’in LTE destekli versiyonu için geri sayım başladı. Cihazın teknik özelliklerine dair ilk bilgiler sertifika kayıtlarıyla ortaya çıktı.

Samsung, uygun fiyatlı tablet seçeneklerine bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. Galaxy Tab A11’in LTE destekli versiyonu, FCC ve IMEI veri tabanlarında ortaya çıktı. Böylece cihazın varlığı da resmen doğrulanmış oldu. Yakında tanıtılması beklenen tablet, bağlantı özellikleri ve pil kapasitesi gibi bazı detaylarıyla şimdiden gündeme geldi.

Galaxy Tab A11 LTE, SM-X135G model numarasıyla FCC belgelerinde kendini gösterdi. Tablette çift bant Wi-Fi, Bluetooth ve çok bantlı LTE bağlantı desteği bulunacak. Kompakt bir tasarıma sahip olması beklenen cihaz, hem evde hem de dışarıda rahatlıkla kullanılabilecek gibi görünüyor.

15W hızlı şarjlı Galaxy Tab A11 LTE yolda

Tabletin 15W hızlı şarj destekleyen EP-T1510 adaptörüyle test edildiği belirtiliyor. Güç kısmında ise 4980mAh nominal, 5000mAh tipik kapasiteye sahip bir batarya yer alacak. Bu bataryanın, daha önce Galaxy Tab A9 ve Tab A7 Lite modellerinde kullanılan bataryalarla aynı olduğu da dikkat çekiyor.

Galaxy Tab A11’in sadece Wi-Fi destekli versiyonu olmayacak gibi görünüyor. Tabletin LTE’li versiyonu da yolda. Bu modelin resmi kayıtlarda ortaya çıkması, tanıtımın artık çok yaklaştığının sinyalini veriyor.