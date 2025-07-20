Samsung, uygun fiyatlı telefonlarına bir yenisini daha ekledi. Bütçe dostu segmentte bir model olan Galaxy F36 5G, resmen tanıtıldı.

Bütçe dostu telefonları sayesinde yılın ikinci çeyreğinde en yakın rakibi Apple’a önemli bir fark atarak dünyanın en çok akıllı telefon satan markası olmayı başaran Samsung, bu türdeki cihazlarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Şimdi ise şirket, Galaxy F36 isimli telefonunu tanıttı.

Dün gerçekleştirilen bir lansmanla tanıtılan Galaxy F36 modeli, uygun fiyatlı bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Telefonun ön tarafında delikli bir ekran tasarımı görüyoruz. Arkasında ise pil şeklinde bir adaya yerleştirilmiş kamera tasarımı var.

Samsung Galaxy F36 5G neler sunuyor?

Samsung’un yeni telefonu, 197 gram ağırlığında ve 164,4 x 77,9 x 7,7 mm boyutlara sahip. Cihazda 6,7 inçlik FHD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip Super AMOLED bir ekran görüyoruz.

F36 5G modeli, Samsung’un düşük-orta segment telefonları için geliştirdiği, günlük kullanım için yeterli olan ancak çok yüksek performanslar vadetmeyen işlemcisi Exynos 1380’den güç alıyor. Bu işlemci, 6/8 GB RAM ve 128 GB depolamayla eşleştirilmiş. Cihazın arkasında 4K video destekli 50 MP’lik ana, 8 MP’lik utra geniş ve 2 MP’lik makro olmak üzere 3’lü kamera kurulumu var. Önde ise 13 MP’lik bir selfie kamerası görüyoruz.

Galaxy F36 5G, 5000 mAh’lik 25W hızlı şarj destekli bir bataryayla geliyor. Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzüyle kutudan çıkan cihaz, Bleutooth 5.3, yana yerleştirilen parmak izi sensörü, IP67 dayanıklılık gibi özelliklere de sahip.

Samsung Galaxy F36 5G teknik özellikleri:

Ekran 6,7 inç, FHD+, 120 Hz, Super AMOLED İşlemci Exynos 1380 RAM 6/8 GB Depolama 128 GB Arka kamera 50 MP + 8 MP + 2 MP Ön kamera 13 MP Batarya 5000 mAh (25W) İşletim sistemi One UI 7 (Android 15)

Samsung Galaxy F36 5G fiyatı