Samsung Galaxy Z Fold7'yi satın alan bazı kullanıcılar, ilginç bir sorunla karşılaştığını bildirdi. Buna göre telefonun ekranı tamamen açılmıyor, biraz katlı kalıyor.

Samsung, yeni amiral gemisi katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold7 ile Z Flip7’yi geçtiğimiz haftalarda düzenlediği bir etkinlikle resmen bizlerle buluşturmuştu. Çok ince tasarıma sahip kitap gibi katlanabilir telefon Z Fold7, şüphesiz bu cihazlardan en çok dikkat çekeniydi. Ancak kullanıcılardan gelen bilgiler, bazı sorunların baş gösterdiğini ortaya koydu.

Reddit gibi platformlardan paylaşım yapan bazı kullanıcılar, Samsung Galaxy Z Fold7 modelini kutudan çıkardıktan sonra önemli bir sorunla karşılaştı. Buna göre telefon, katlı olmadığında tamamen düz hâle gelemiyor, bunun yerine biraz katlı duruyor.

Telefonun tamamen açılmadığı iddia ediliyor

Yukarıdaki görselden bir örneğini görebilirsiniz. Telefonun tamamen açılamadığına dair şikâyetler var. Ne kadar yaygın bir problem olduğunu bilmiyoruz ancak öyle çok sayıda gönderi yok. Yani az sayıda kişinin yaşadığı, çok endişe edilmemesi gereken bir durum olması muhtemel.

Sorunun menteşede yaşanan bir üretim sorunundan kaynaklanma ihtimali var. Şikâyette bulunanların doğruyu söylememe ihtimalini bile göz ardı etmemek gerek. Ne de olsa elimizde olan tek şey bu tarz görseller. İnceleme yapan hiç kimsede şimdiye kadar böyle bir problemle karşılaşılmamıştı.

Durum ne olursa olsun Samsung’dan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Üretim hatası olup olmadığı, geri çağrılma yapılıp yapılmayacağı gibi konular belirsiz. Neler olacağını görmek için beklememiz gerekecek.