Samsung Galaxy Tab S7'nin Fotoğrafları Ortaya Çıktı

Samsung'un yeni amiral gemisi tableti Galaxy Tab S7'nin tasarımını gün yüzüne çıkaran fotoğrafları paylaşıldı. Söz konusu fotoğraflara göre cihaz, tasarım noktasında iPad Pro'nun pek de gerisinde kalmayacak.

Şu ana kadar ortaya çıkan sızıntılar, yeni Samsung Galaxy Tab S7’nin bir iPad Pro katili olacağını öne sürüyordu. İki cihaz arasında kıyaslama yapmak için henüz erken olsa da ortaya çıkan Galaxy Tab S7 fotoğrafları ve cihazla ilgili son sızıntılar, Samsung’un gerçekten de şık ve güçlü bir tablet ile karşımıza çıkacağını gösteriyor.

Hemen aşağıda da görebileceğiniz fotoğraflara göre Galaxy Tab S7, tıpkı iPad Pro’da olduğu gibi ince çerçeveli bir tasarım ile karşımıza çıkacak. Cihazın çerçeveleri hala bir akıllı telefon kadar ince olmasa da tabletlerin tek elle tutulamayan cihazlar olduğunu düşündüğümüzde tutuşu kolaylaştırmak için bir miktar çerçeve olmasında sakınca yok diyebiliriz.

Samsung Galaxy Tab S7'nin önden tasarımı

Galaxy Tab S7’nin arkasına odaklandığımızda AKG logosunu açık bir şekilde görebiliyoruz. Bu da cihazın standardın üstünde bir ses kalitesi sunacağının göstergesi. Ayrıca tabletin sol tarafında neredeyse boydan boya uzanan bir siyah şerit bulunuyor. Çift kamera, LED flaş gibi donanımların bulunduğu bu şeritte bir S-Pen yuvası da yer alabilir. Bununla birlikte S-Pen’in iPad Pro’da olduğu gibi cihazın yanına tutturulabileceği manyetik bir yapının bulunma ihtimali daha yüksek.

Sızıntılara göre yeni Samsung Galaxy Tab S7, Snapdragon 865+ işlemcinin yanı sıra 6GB veya 8GB RAM, 128GB veya 256GB dahili depolama alanına sahip olacak. Bu noktada cihazın performansıyla amiral gemisi akıllı telefonlarla yarışacağını söyleyebiliriz. 11 inç ve 12,4 inç olmak üzere iki farklı boyutta gelmesi beklenen cihaz, 13 MP + 5 MP çift arka kamera ve 8 MP selfie kamerasına sahip olacak.

Samsung Galaxy Tab S7'nin arkadan tasarımı

Samsung Galaxy Tab S7’nin en büyük rakibi olan iPad Pro, 120 Hz ProMotion ekrana sahip ve Samsung, Galaxy S20’de olduğu gibi Galaxy Tab S7’de de 120 Hz yenileme hızını tercih ederek rakibine uygun bir alternatif sunabilir. Yeni tablet ile ilgili tüm detayları 5 Ağustos’ta gerçekleşecek Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Note 20, Galaxy Watch 3 ve diğer Samsung ürünleriyle birlikte öğreneceğiz.