Teknoloji dünyasının devlerinden Samsung’un yeni nesil kulaklığı ve akıllı saatiyle ilgili bazı bilgiler ortaya çıktı. Bilgilerin ortaya çıkarıldığı kaynak ise Samsung’un Galaxy Wearable uygulaması oldu.

Galaxy Wearable uygulamasında ortaya çıkan görüntüler, Samsung’un yeni nesil kablosuz kulaklığı Galaxy Buds’ın tasarımını kullanıcılara gösterdi. Ortaya çıkan görsellere göre, yeni nesil Galaxy Buds’ın tasarımı fasulyeyi andırıyor.

Kablosuz kulaklar, özellikle Apple ve Samsung gibi akıllı telefon üreticileri için oldukça revaçta olan aksesuarlar. Bu iki şirket tarafından çıkarılan kablosuz kulaklıkların her biri kendine özgü tasarımlara sahip. Görünüşe göre Samsung’un yeni nesil Galaxy Buds kablosuz kulaklıklarında da bu trend devam edecek.

Yeni nesil Galaxy Watch ve Galaxy Buds

Ortaya çıkan yeni tasarımlar, daha önce WinFuture tarafından hazırlanan render görüntüleriyle de uyuşuyor. Akıllı telefon dünyasının güvenilir kaynaklarından bir tanesi olan Roland Quandt’a göre yukarda gördüğünüz render görüntüleri, gerçek 3B tasarım verilerine dayanıyor ve tam tasarımı temsil ediyor. Hatta Quandt’a göre bu kulaklıkların kod adı da “Bean” yani fasulye.

XDA Developer tarafından Galaxy Wearable’da keşfedilen dosyanın sonunda ise “buds_live” ibaresi bulunuyordu. Dolayısıyla Samsung’un yeni nesil kablosuz kulaklığına Galaxy Live adını verecek olması oldukça muhtemel diyebiliriz. Ayrıca Samsung, Galaxy BudsX için de marka başvurusunda bulunmuştu, dolayısıyla bunun da ihtimaller arasında bulunduğunu söyleyebiliriz. Yeni nesil kulaklığın aktif gürültü engelleme özelliğine sahip olacağı da iddia ediliyor.

Galaxy Wearable uygulamasından ortaya çıkarılan bir diğer şey ise Galaxy Watch 3 yazılı siyah beyaz görsellerdi. Yani bu, Samsung’un yeni akıllı saatinin daha önce iddia edildiği gibi Galaxy Watch 2 değil Galaxy Watch 3 olarak adlandırılacağı anlamına geliyor. Tabii Galaxy Watch Active 2’nin de olduğunu düşünürsek Watch 3 şeklinde isimlendirmek daha mantıklı diyebiliriz. Galaxy Watch 3’ün ortaya çıkan bazı özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.