Samsung'un amiral gemisi akıllı saati Galaxy Watch 3'ün en pahalı versiyonu olan Titanium, Türkiye'de satışa sunuldu. Akıllı saat, 45 mm kasaya ve 4.999 TL fiyat etiketine sahip.

Samsung'un geçtiğimiz senenin sonlarında düzenlediği Unpacked 2020 etkinliğinde tanıtılan Galaxy Watch 3 akıllı saatinin Titanyum versiyonu, Türkiye'de de satışa sunulmaya başladı. Samsung'un Türkiye'de sattığı en pahalı akıllı saat olan Galaxy Watch 3 Titanyum modeli, resmi Samsung garantili olarak 4.999 TL'den satışa çıkmış durumda.

45 mm kasaya sahip akıllı saat, paslanmaz çelik bir kayışla birlikte geliyor. Son derece kalın bir kasaya sahip olduğu için daha çok erkeklere hitap eden bu model, diğer Galaxy Watch 3 modellerinde olduğu gibi nabız ölçer, SpO2, VO2, ECG, uyku takibi gibi pek çok özelliği bünyesinde barındırıyor.

Diğer Galaxy Watch 3 modelleri kaç TL'den satılıyor?

Samsung'un amiral gemisi akıllı saati olan Galaxy Watch 3'ün Türkiye fiyatları titanyum modele göre daha uygun. Saatin 41 mm kasaya sahip versiyonu 2.099 TL'den satılırken 45 mm'lik versiyonu ise 2.299 TL fiyat etiketine sahip.

Samsung Galaxy Watch 3 teknik özellikleri

1,2 inç veya 1,4 inç boyutlarında 360 x 360 piksel Super AMOLED ekranla gelen Galaxy Watch 3, ekran çizilmelerine karşı ise Gorilla Glass XD ile korunuyor. Gücünü Exynos 9110 işlemciden ve 1 GB RAM'den alan akıllı saat, Akselerometre, Barometre, Jiroskop Sensörü, Işık Sensörü ve Optik Nabız Sensörü ile geliyor. Akıllı saat, düşük kullanımda 151 saat, tipik kullanımda ise 56 saatten fazla batarya ömrü vadediyor.