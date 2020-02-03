Samsung, Galaxy Z Flip'te Yer Alacak 'UTG' Neler Sunacak?

Samsung, Galaxy Z Flip isimli katlanabilir telefonunda UTG olarak isimlendirilen bir ekran kullanacak. Sadece bir saç teli kalındığında olan bu ekran, şu an için sırlarla dolu ancak bir araştırma şirketine göre UTG, herkesi memnun edecek.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung şu sıralar, 11 Şubat'taki "Unpacked" etkinliğine kilitlenmiş durumda. Şirket, San Francisco merkezli olarak düzenleyeceği etkinliklerle hem yeni amiral gemisi Galaxy S20'yi hem de katlanabilir ekranlı ikinci telefonu Galaxy Z Flip'i tüketicilerle buluşturacak. Tüketiciler, 11 Şubat'taki etkinlikle birlikte Samsung'un yeni telefonlarını ön sipariş ile alma imkanı bulacaklar.

Sizlerle cuma günü paylaştığımız bir haberimizde, Samsung'un Galaxy Z Flip için aldığı bir patentten bahsetmiştik. Bu patent, Galaxy Z Flip'te kullanılacak ve "UTG" olarak isimlendirilen bir ekranın detaylarını içeriyordu. Şimdi ise hala resmi bir bilgi sahibi olmasak da bu ekranın Samsung'a neler kazandıracağından bahsedeceğiz.

Katlanabilir ekranlı telefonlar, hayatımıza yeni yeni giren ürünlerin başında geliyor. Samsung da dahil olmak üzere birkaç şirket, katlanabilir ekranlı telefonlarını zaten piyasaya sürmüş durumda. Samsung'un Galaxy Fold ile yaşamış olduğu sorunlar, katlanabilir akıllı telefonların beklenen heyecanı oluşturamamasına neden oldu.

Samsung, katlanabilir ekranlı ikinci telefonunda Galaxy Fold'daki gibi sorunlar yaşamayacağını düşünüyor. Çünkü Galaxy Z Flip, sadece bir saç teli kalınlığında olan koruyucu bir ekrana sahip olacak. Bu özel cam, esnek olduğu kadar dayanıklı da bir yapıya sahip. Dolayısıyla tüketiciler, katlanabilir ekran teknolojisine daha fazla güven duymuş olacaklar.

UTG ekran teknolojisi, şu an için tam olarak oturmuş değil. Ancak ekran paneli endüstrisi ile ilgili pazarı araştıran TrendForce isimli bir şirket, UTG'nin tüketicileri fazlasıyla memnun edeceğini söylüyor. Hatta şirkete göre UTG camlar, katlanabilir ekranlı cihazlar için vazgeçilmez unsurlardan bir tanesi olacak. Çünkü Samsung'un yeni nesil katlanabilir ekranları hem ciddi anlamda sağlam hem de renk iletme açısından gayet iyi.

Aslına bakacak olursak Samsung, yeni ekranının üzerinde uzunca bir süre çalışmış gibi görünüyor. Çünkü Samsung'un kısa süre önce ortaya çıkan yeni patenti için aralık ayında yüklü bir yatırım yaptığı da konuşuluyor. Öyle ki Samsung, UTG teknolojisi için alt üreticilerinden bir tanesi olan Dowoo Insys'e 11.6 milyon dolarlık bütçe sağlamış. Tüm bu bilinmezler, 11 Şubat'taki Unpacked etkinliğiyle gün yüzüne çıkmış olacak.