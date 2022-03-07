Samsung Galaxy Z Fold 4 Konsept Tasarımı [Video]

Wagar Khan isimli ünlü bir konsept tasarımcısı, Samsung’un yeni katlanabilir telefonu Samsung Galaxy Z Fold 4’ün tasarımının neye benzeyebileceğine dair bir konsept çalışması yapmış. Biz de sizler için değerlendirdik.

Artık katlanabilir akıllı telefonlar denince akla gelen ilk marka şüphesiz ki Samsung. Galaxy Z Flip ve Z Fold serileri o kadar popüler bir hale geldi ki Samsung, 2021 yılında katlanabilir telefon kategorisinin lideri haline geldi.

Samsung’un bir sonraki katlanabilir akıllı telefonu olacak olan Galaxy Z Fold 4’ün bu yıl içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Cihazın çıkış tarihi yaklaşırken tasarımına dair yeni bilgiler de gelmeye başladı. Waqar Khan isimli ünlü akıllı telefon konsept tasarımcısı tarafından hazırlanan bir videoda Samsung Galaxy Z Fold 4’ün neye benzeyebileceği az çok görülebiliyor.

Samsung Galaxy Z Fold 4 konsept tasarımı videosu

Konsept videoda Galaxy Z Fold 4’ün nasıl olabileceğine dair genel bir görüntü görülüyor. Tabii bunun bir ‘konsept’ olduğunu hatırlatmakta fayda var, gerçek tasarım hakkında şu an için çok fazla şey bilinmiyor. Videodaki tasarımda aynı Galaxy Z Fold 3’te olduğu gibi bunda da kamera ana ekranın altında gizli bir panelde. Yine konsepte göre ekrandaki çentikler kalın değil.

Konsept tasarımın asıl ilginç tarafı ise arka paneldeki kamera düzeni. Bu tasarıma göre birbirinden ayrı üç adet büyük kamera bulunacak. Cihazın parmak izi okuyucusu yan tarafta bulunacak ve cihazın arka tarafı hafif kavisli olacak. Bu da tutmayı zorlaştırabilir gibi gözüküyor. Siz video hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.