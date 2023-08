Samsung, iPhone sahiplerinin katlanabilir ekranlı telefon deneyimini yaşamalarını sağlayan yeni bir uygulama yayınladı. Halihazırda bulunan "Try Galaxy" isimli web uygulaması, bir çift iPhone'un tek bir ekran gibi davranmasını sağlayarak, Galaxy Z Fold5 benzeri bir deneyim sunmasını sağlayacak şekilde güncellendi.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bundan kısa bir süre önce Galaxy Z Fold5 olarak isimlendirdiği katlanabilir ekranlı yeni akıllı telefonunu duyurdu. Yatay düzlemde katlanan bu telefon, açıldığı zaman tablet benzeri bir deneyim sunuyor. Samsung, şimdi bu akıllı telefonun neler sunduğunu iPhone sahiplerine gösterebilmek için ilginç bir adım attı. Şirket, kullanıma sunduğu bir araç ile iPhone sahiplerinin akıllarını çeleceğini düşünüyor.

Teknik olarak iki iPhone 14'ü birbirine bantlar ve ekran paylaşımı yaparak aynı ekranı iki telefonda da yansıtırsanız, Galaxy Z Fold5'in sunduğu deneyimin benzerini yaşarsanız. Samsung'un "Try Galaxy" olarak isimlendirilen web uygulaması, QR kod ile bağladığınız iki iPhone'un adeta tek bir ekranmış gibi davranmasını sağlıyor. Sistem hem Android ekosistemini hem de Samsung'un katlanabilir ekran deneyimini kısmen de olsa simüle etmeye yarıyor.

iPhone'lardaki çakma Galaxy Z Fold5 deneyimi böyle görünüyor

Try Galaxy uygulamasını iPhone'da etkinleştirdiğinizde, One UI arayüzünün çalışmaya başladığını göreceksiniz. Samsung'un geliştirdiği Try Galaxy, internette dolaşmanızı veya oyun oynamanızı sağlıyor. Kısaca, Try Galaxy ile bir iPhone yerine Samsung Galaxy Z Fold5 satın alsanız, nasıl bir deneyim yaşanacağını görmüş olacaksınız. Peki bu sistem iPhone sahiplerinin aklını çelmeye yeter mi? İşte bunun cevabını siz değerli takipçilerimize bırakıyoruz.

Eğer isterseniz siz de hemen Try Galaxy hizmetini deneyebilirsiniz. Bunun için burada bulunan bağlantıyı kullanmanız, iki iPhone'da aynı QR kodu okutmanız yeterli. Peki telefonları birbirine nasıl yapıştıracaksınız? Bunun en kolay yolu iki iPhone'u birbirine bantlamak olacaktır. Tabi alternatif bir çözüm üretirseniz, bulduğunuz yöntemi de kullanabilirsiniz.

Bu arada, Try Galaxy uygulamasının tamamen yeni olmadığını, aynı aracı kullanarak daha önce de iPhone'ları Galaxy S23'e dönüştürebildiğinizi hatırlatalım. Detaylar için aşağıdaki haberimize gözatabilirsiniz.