Samsung: Katlanabilir Telefon, Hazirandan Sonra Geliyor

Ses getirecek bir ürün tanıtmasa da CES 2019'daki varlığını sürdüren Samsung, Ürün Strateji ve Pazarlama Müdürü aracılığı ile katlanabilir akıllı telefonunun yılın ilk yarısında satışa sunulacağını doğruladı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2019’da herhangi bir akıllı telefon tanıtmadı. Zaten tanıtması da beklenmiyordu. Fakat gelen bilgilere göre şirket, kapalı kapılar ardında uzun süredir merakla beklenen katlanabilir akıllı telefonunu sınırlı sayıda kişiye göstermiş durumda.

Daha da önemlisi, Samsung’un Ürün Strateji ve Pazarlama Müdürü Suzanne de Silva, katlanabilir akıllı telefonun seri üretime hazır olduğunu ve 2019’un ilk yarısında raflardaki yerini alacağını Digital Trends’e doğruladı. Fakat katlanabilir ekranlı ilk Samsung akıllı telefonu almayı düşünüyorsanız fazla acele etmemelisiniz.

Zira Gizmodo’ya göre katlanabilir Galaxy telefon, diğer Samsung akıllı telefonların aksine ilk başlarda sınırlı sayıda bölgede satışa sunulacak. Samsung, ilk partide 1 milyon adet katlanabilir akıllı telefon üretecek ve bu cihazların başta Güney Kore olmak üzere Asya pazarında satışa sunulması bekleniyor. Avrupa’da dahil olmak üzere batıda yer alan pazarların katlanabilir akıllı telefon için fazladan birkaç ay beklemesi gerekebilir.