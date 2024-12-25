Samsung One UI 7 ile telefonuna çok bildirim gelenleri sevindirecek bir özellik getirecek. Artık bildirimleri öncelik sıralarına göre filtreleyebileceksiniz.

Samsung’un ocakta tanıtılacak Galaxy S25 serisiyle One UI arayüzünün yeni sürümü One UI 7’yi kullanıcılarına getirecekti. Sürümün geniş çapta çıkışı öncesinde beta versiyonu da yakın zamanda yayımlanmıştı.

Beta sürüm ile One UI 7’nin birçok farklı özelliğini görmüştük. Şimdi ise çok işinize yarayacak bir yenilik daha ortaya çıktı. One UI 7, bildirimlerinizi baştan aşağı değiştirecek.

Bildirimleri filtreleme geliyor

Günümüzdeki telefonların en büyük sorunlarından biri karmaşık bildirimler. Her gün cihazlarımıza yüzlerce bildirim geliyor. Bu yüzden de onları düzenli bir şekilde yönetmek karmaşayı azaltmada büyük önem taşıyor.

İşte Samsung da ilk olarak bir Reddit kullanıcısı tarafından fark edilen bildirim filtreleme özelliğiyle bunu düşünmüş. One UI 7 ile gelecek bu yenilik, bildirimlerinizi ikiye bölüyor. “Öncelikli” olarak belirledikleriniz ön planda ve merkezde kalıyor.

“Daha az önemli” olarak belirledikleriniz ise daha sonra bakmanız üzere sessizce saklanıyor. Tabii tamamen kaybolmadıklarını söylemek gerek. Bunun yerine panelin alt kısmına yerleştiriliyorlar ve “daha fazlasını gör” gibi bir buton yardımıyla görüntülenebiliyorlar.

Bu yenilik, özellikle çok bildirim alanların hayatını kurtaracak cinsten. Sosyal medyadan e-postalara, uygulama bildirimlerinden mesajlara kadar her gün onlarca bildirim gelen bir kişi, bunları filtreleyerek o panelin kaotik görünümünü iyice azaltabilir. Ayrıca önemli bildirimleri kaçırmamak için de yararlı olacaktır.