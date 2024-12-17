Samsung, One UI 7 ile Wi-Fi konusunda kullanışlı bir özellik de sunmaya başlayacak. Kullanıcılar, artık Wi-Fi ağlarını belli kriterlere göre filtreleyebilecekler.

Tüm Samsung kullanıcılarının gözü, Galaxy S25 serisiyle birlikte gelecek One UI 7’ye çevrilmiş durumda. Geçtiğimiz hafta betası yayımlanan yeni sürüm, birçok yeniliği kullanıcılara getirecekti. Şimdi ise daha önce duymadığımız bir özelliğe sahip olduğu ortaya çıktı.

One UI 7, telefonlara W-Fi filtreleme özelliği getirecek. Bu şekilde kullanıcılar, istedikleri türden Wi-Fi ağlarına kolayca ulaşabilecekler.

Erişilebilir Wi-Fi ağlarını belli kriterlere göre filtrelemek mümkün olacak

*Sammobile

Sammobile tarafından keşfedilen yeni özellik, kullanıcıların erişilebilir olan Wi-Fi ağlarını belli kriterlere göre filtrelemesini sağlıyor. Bu aracı, direkt olarak telefonunuzun Wi-Fi’a bağlanma bölümünden kullanabiliyorsunuz. Ancak öncesinde ayalardaki bağlantı ve Wi-Fi bölümünden etkinleştirmeniz gerekecek.

Oldukça çeşitli filtreler de mevcut. Örneğin sadece güvenli Wi-Fi ağlarını seçme imkânınız olacak. Ya da Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 veya Wi-Fi 7, 2GHz, 5 GHz gibi seçenekelrle ağları filtreleyebiliyorsunuz. Filtre uyguladığınızda sadece seçtiğiniz türler karşınıza çıkıyor.

Filtrelerin her cihazda aynı olmayacağını belirtmek gerek. Cihazın Wi-Fi özelliklerine bağlı olacak diyebiliriz. Bu da eski telefonlarda Wi-Fi 6, Wi-Fi 7 gibi filtreler gözükmeyecek, S24 gibi daha yeni amiral gemisi telefonlarda ise hepsi gözükecek anlamına geliyor.