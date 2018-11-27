Samsung Android Pie Kamera Arayüzü Pek Sevilmedi

Android Pie güncellemesi birçok yeni özelliğin yanında, Samsung akıllı telefonlar için bir kamera güncellemesi de getiriyor.

Samsung akıllı telefonlar birçok yeniliğe Android Pie ile sahip oluyorlar. Eğer ki One UI Beta'yı yüklediyseniz, yeni Samsung kullanıcı arayüzünü zaten deneyimlemişsinizdir demektir. Samsung yeni arayüzünde birkaç değişikliğe gitti ancak Samsung'un arayüzü, Android 8.1 Oreo'da bulunan arayüzden çok da farklı değil.

One UI ile Samung akıllı telefonlara gelen yeni arayüz, video çekebilmeniz için fazladan bir hareket daha gerçekleştirmenizi gerektiriyor. Artık Samsung cihazlarda video çekebilmeniz için iOS'e benzer şekilde önce ekranı sağdan sola çekmeniz ve kamera moduna girmeniz gerek. Oreo'nun kırmızı "kayıt" tuşunun sağında, ön kamera ve arka kamera arasında geçiş yapmanızı sağlayan tuş da bulunuyor.

Samsung, One UI'ı geliştirirken en çok "sık kullanılan özelliklerin ve fonksiyonların daha kolay erişilebilir hale getirilmesi" üzerine çalışıyor. Aynı zamanda Android Pie, kamerayı en son kullanıldığı modda açılmaya zorlayan bir ayara da sahip. Bu sayede en çok kullandığınız kamera moduna sürekli kamerayı açtığınızda geçiş yaparak zaman kaybetmiş olmuyorsunuz.