Samsung, Galaxy S serisi telefonların varsayılan zil sesi olan Over the Horizon müziğinin yeni versiyonunu duyurdu. Şirket bu yıl caz türünü tercih etti.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S25 ailesini 22 Ocak tarihinde resmen duyuracak. Hâl böyle olunca şirket, yeni telefonu için tanıtım çalışmalarına başladı.

Samsung akıllı telefonların varsayılan zil sesi olan "Over the Horizon" da Galaxy S25 ailesinin tanıtımlarının bir parçası oldu. Şirket, Güney Kore'deki resmî YouTube kanalında, zil sesinin en yeni versiyonunu paylaştı. Yeni zil sesi, Galaxy S25 ile kulaklara daha farklı gelecek gibi görünüyor.

İşte Over the Horizon'ın yepyeni versiyonu:

Yukarıdaki videoda Over the Horizon'ın tam uzunluktaki versiyonunu görüyoruz. Ancak Galaxy S25 ailesi, bu müziğin bir kısmını zil sesi olarak kullanılacak. Samsung, bu kesilecek kısımla ilgili herhangi bir şey söylemedi.

Samsung'un yeni amiral gemisi telefonlarında kullanılacak Over the Horizon müziğinin yeni versiyonuna ilişkin aktarabileceklerimiz bu kadar. Yeni müziği nasıl bulduğunuzu bizimle paylaşmayı unutmayın.