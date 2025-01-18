Samsung'dan Galaxy Unpacked Etkinliği İçin Tanıtım Videosu

Samsung, Galaxy S25 serisini duyuracağı etkinlik için bir tanıtım videosu yayımladı. Bu tanıtım videosu, Galaxy AI'a odaklanıyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, tüketicilerin büyük bir heyecanla bekledikleri Galaxy Unpacked etkinliği için yeni bir tanıtım videosu yayımladı. Bu tanıtım videosu, Galaxy AI teknolojisine odaklanıyordu.

Samsung, söz konusu tanıtım videosu için Londra'da özel bir prodüksiyon oluşturdu. Bu prodüksiyon kapsamında şehrin bazı yerlerine büyük projektörler yerleştirildi ve holografik görüntüler yansıtıldı. İşte hazırlanan tanıtım videosu da tam olarak bununla ilgiliydi.

İşte Samsung'un Galaxy Unpacked etkinliği için hazırladığı tanıtım videosu

Samsung'un Londra'daki gösterisinde rastgele görüntüler gösterilmedi. Egzotik bitkiler, denizdeki yaşam, dilek fenerleri ve spor, holografik görüntülerin merkezi konumundaydı. Şirketin böyle kategoriler seçmesinin nedeni ise Galaxy AI'ın galerinizdeki içerikleri kategorilere göre özetleyebilme yeteneğiydi.

Samsung Galaxy S25 ailesi, en çok da Galaxy AI özellikleri ile gündem olacak gibi görünüyor. Zira Samsung'un, Galaxy Unpacked etkinliği kapsamında yepyeni özellikler duyurması bekleniyor. Bakalım 22 Ocak'ta yapılacak açıklamalar, tüketicileri tatmin etmeyi başarabilecek mi...