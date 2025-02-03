Samsung patronu Lee Jae-yong, 2017 yılından beri uğraştığı davaların tamamında aklandı. Lee Jae-yong, ilk aşamada 12 yılla yargılanmış, 1 yıl tutuklu kaldıktan sonra affedilerek serbest bırakılmıştı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un patronu Lee Jae-yong, çok uzun zamandır hakkında açılmış davalarla uğraşıyordu. Gelen son haberler, bu meselenin artık tarih olduğunu ve Samsung patronunun rahat bir nefes alabileceğini gözler önüne seriyor.

Ekim 2022'de Samsung'un patronu olan Lee Jae-yong, Chiel Industries ile Samsung C&T'nin 2015 yılında gerçekleşen birleşme döneminde yaptıkları nedeniyle gündem olmuştu. O dönemler Samsung'da üst düzey yöneticilik yapan Lee Jae-yong, muhasebe dolandırıcılığı ve hisse senedi manipülasyonu ile suçlanmıştı. Şimdi tüm bunlar geride kalmış oldu.

Tüm suçlamalardan beraat etti

Seul Yüksek Mahkemesi tarafından görülen dava kapsamında Lee Jae-yong, hakkındaki tüm suçlamalardan beraat etti. Bu karar ile Samsung'un bir numaralı ismi, artık tamamen özgür bir şekilde şirketi yönetmeye devam edecek.

Lee Jae-yong, 2017 yılı itibarıyla başlayan davalar kapsamında önce 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. İtiraz süreçleri ile bu cezanın süresi 5 yıla düşürüldü. Daha sonra bir kez daha indirim yapıldı ve Samsung patronu, nihai olarak 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 1 yıl tutuklu kalan Lee Jae-yong, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından affedilerek serbest bırakıldı.