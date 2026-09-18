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Samsung'dan Sürpriz Karar: Kendi RAM Üretimini Neden Başka Şirketlere Bırakıyor?

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Samsung, standart bellek üretiminin bir bölümünü dış ortaklara devretmeye hazırlanıyor. Şirket, kendi fabrikalarındaki kapasiteyi yapay zekâ çiplerinde kullanılan HBM belleklere ayıracak.

Samsung'dan Sürpriz Karar: Kendi RAM Üretimini Neden Başka Şirketlere Bırakıyor?
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Yapay zekâ çiplerine talep arttıkça Samsung'un üretim planı da değişiyor. Şirket, standart belleklerin montaj ve test işlerinin bir bölümünü dış ortaklara vererek kendi tesislerinde HBM üretimine daha fazla alan açacak.

Bu, Samsung'un DDR5 veya SSD üretimini bırakacağı anlamına gelmiyor. Hindistan, Filipinler ve Vietnam'daki ortaklar bazı üretim ve test süreçlerini üstlenirken Samsung kendi fabrikalarındaki kapasiteyi HBM ve gelişmiş paketleme teknolojilerine kaydıracak.

İçerikten Görseller

Samsung'dan Sürpriz Karar: Kendi RAM Üretimini Neden Başka Şirketlere Bırakıyor?
samsung-hbm4
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Yapay zekâ çipleri için daha fazla HBM üretilecek

samsung-hbm4

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Samsung'un Onyang ve Cheonan gibi tesislerinde üretim alanlarının daha büyük bir bölümünün HBM'ye ayrılması bekleniyor. HBM, yapay zekâ çiplerinin büyük miktarda veriyi çok daha hızlı işlemesine yardımcı olan yüksek bant genişlikli bir bellek türü.

Yapay zekâ modelleri büyüdükçe çiplerin işlediği veri miktarı da artıyor. Bu nedenle HBM, özellikle yapay zekâ hızlandırıcılarında önemli bir bileşen hâline geldi.

Samsung da üretim alanını bu talebe göre yeniden dağıtıyor. Standart belleklerin bir kısmı dışarıdan üretilirken HBM için şirketin kendi tesislerinde daha fazla kapasite tutulacak.

DDR5 üretiminin bir kısmı başka şirketlere bırakılacak

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Samsung, standart belleklerin montaj ve test süreçlerinde SFA Semicon, Hanyang Digitech ve Dreamtech gibi şirketlerden yararlanacak. Böylece DDR5 ve SSD üretiminin bazı aşamaları Samsung'un kendi fabrikaları yerine bu şirketlerin tesislerinde gerçekleştirilecek.

DDR5, bilgisayar ve sunucularda kullanılan güncel RAM standartlarından biri. SSD ise verileri depolayan ve geleneksel sabit disklere göre daha hızlı çalışan depolama birimi.

Dolayısıyla Samsung bellek pazarından çekilmiyor. Kendi fabrikalarında yapılması şart olmayan bazı işleri dışarıya taşıyarak içeride HBM üretimi için alan açıyor.

Bu değişiklik RAM fiyatlarını etkiler mi?

Samsung'un standart bellek üretimindeki kapasitesini başka alanlara kaydırması, DDR5 belleklerin bulunabilirliği ve fiyatlarını etkileyebilir. Ancak bunun ne ölçüde hissedileceği, Samsung'un üretimi ne hızla değiştireceğine ve diğer üreticilerin arzına bağlı olacak.

Şimdilik Samsung'un planı, bilgisayarlar için kullanılan standart belleklerdeki bazı üretim işlerini dışarıya vermek ve kendi fabrikalarında yapay zekâ çiplerinde kullanılan HBM üretimine daha fazla yer ayırmak.

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Samsung

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