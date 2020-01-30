Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2019 yılının son çeyreğine ve geçtiğimiz yılın tamamına ait finansal rakamları açıkladı. Firma 2019 yılında kazanç anlamında rekor kırdı.

Samsung için 2019 oldukça güzel bir yıl oldu. Firma genel satış anlamında rekor kırarken hem cirosu hem işletme kazancı artış gösterdi. Ayrıca dışarıya satışlarda da ciddi bir artış söz konusu oldu.

Samsung SDS’nin geçtiğimiz yılki cirosu 10,720 trilyon Kore wonu oldu. Bu da 9 milyar dolara yakın bir rakam ediyor. Değerler incelendiği zaman firmanın cirosunun geçen yıldan bu yana %7 arttığı görülebiliyor. Şirketin operasyon kazancının da 830 milyon dolar olduğunu söyleyebiliriz.

Samsung’un büyümesi devam ediyor

Samsung’un halihazırda Samsung müşterisi olmayan kişileri müşterileri arasına katma stratejisi de başarılı olurken firma bu alandaki satışlarında %31 artış sağlamayı da başardı. Şirket, bu alanda yapılan çalışmalardan 1,640 milyar dolar elde etti.

Firma, 4 ana bilişim sistemleri departmanları olan akıllı fabrika, bulut, bilgi/analiz ve çözüm departmanlarında da büyümesini devam ettiriyor. Bu alanlardaki toplam büyüme de %30’dan fazla oldu.

Çeşitli sektörlerden yeni müşteriler edinen Samsung’un bilişim bölümü bu anlamda yıllık satışı %38 arttırdı. Departmanın genel kârı ise %10,7 artış gösterdi. Firmanın yeni müşterileri arasında otomotiv, elektronik, tüketim malzemeleri gibi alanlarda faaliyet gösteren firmalar yer alıyor.

Firmanın 2019 yılının son çeyreğinde ise geçen yıla göre büyüme kaydetse de yılın geri kalanına göre daha yavaş bir performans sergiledi. Yıl sonunda işlemci ve ekran piyasasında yaşanan yavaşlama zaten bekleniyordu.

Samsung’un yeni stratejisi meyve veriyor

Samsung, yönetim anlamında yeni bir strateji geliştirmiş ve bu stratejiyi “Sürdürülebilir büyüme motoru olarak küresel işletme yayılması” olarak adlandırmıştı. Firma bu stratejiye uygun olarak, küresel pazarlardaki stratejik alanlarda büyümeyi ve yeni müşteriler bulup yeni iş modelleri geliştirmeyi amaçlıyor.

Küresel genişlemesini desteklemeyi amaçlayan Samsung son olarak ABD’deki Tüketici Elektroniği Fuarı’na katılmıştı. Firma, fuarda 100’den fazla müşterisi ve partneriyle görüşmeler gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Firmanın önümüzdeki ay Barcelona’da yapılacak olan Mobile World Congress’e de katılacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Samsung, fuarlarda yalnızca cihazlarını değil akıllı fabrikalarını ve otomasyon çözümlerini de sergiliyor. Ayrıca firmanın blok zincir teknoloji üzerine olan çalışmaları da tanıtılıyor. Güney Koreli dev, her sektörde varlığını hissettirmeyi amaçlıyor.