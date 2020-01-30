Apple, Akıllı Telefon Satışında Samsung ve Huawei'yi Geçti

Analiz şirketlerinin hazırladığı raporlara göre ABD'li teknoloji devi Apple, akıllı telefon satışlarında Huawei ve Samsung'u geçmeyi başardı. Şirket, 2019'un son çeyreğinde 70,7 milyon telefon satışı gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz yıl boyunca Apple’ın akıllı telefon piyasasında biraz tökezlediğini söyleyebiliriz. Fakat şirket, 2020 yılında muhteşem bir çıkış yakalayacak ve diğer dev şirketleri ardında bırakmayı başaracak gibi duruyor. Son raporlara göre Apple, 2019’un son çeyreğinde Samsung ve Huawei’yi satışlarda geçti.

Apple, 2019’un son çeyreğinde Strategy Analytics’in raporuna göre 70,7 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirdi. Aynı analiz şirketinin verilerine göre Huawei 56 milyon satışla kalırken Samsung, Apple’ı 68,8 milyonluk satışla takip etti. Apple’ın Samsung’u ve Huawei’yi geçtiği veriler diğer analiz şirketlerinde de benzerdi.

Diğer şirketlerin raporlarında da tablo aynıydı

Canalys’in hazırladığı rapora göreyse Apple, 2019’un son çeyreğinde 78,4 milyon akıllı telefon sattı. Canalys’in raporunda Huawei’nin satış rakamı aynı kalırken Samsung’un satış rakamında farklılık görüldü. Samsung, Canalys’e göre 70,8 milyon telefon sattı.

Analiz şirketlerinin değerleri farklı olsa da genel tablo ortada. Apple’ın akıllı telefon sektöründe elde ettiği pay, Samsung ve Huawei’ye 2020 yılında çok dişli bir rakip olacağını gösteriyor. Her iki analiz şirketi de Apple’ın yükselişini şirketin son modeline bağlıyor: iPhone 11.

Canalys ve Strategy Analytics şirketlerinin hazırladığı raporlara göre iPhone 11, şirketin akıllı telefon pazarında yer kapmasında önemli bir rol oynadı. Strategy Analytics, 2019’un dördüncü yılını ‘Apple’ın 2015’ten bu yana en iyi performansı’ olarak betimledi.

İki şirketin hazırladığı raporlar Apple’ın elde ettiği gelir konusundan da bahsetti. Bu raporlara göre şirket, özellikle yeni iPhone 11 serisi ve giyilebilir teknolojilerdeki büyümesi sayesinde bu zamana kadarki en yüksek gelirini elde etti. Özellikle geçtiğimiz yılın ilk çeyreğine göre bu artış inanılmaz derecede oldu.

iPhone 11’in muhteşem satış rakamları bir tarafta dursun, Samsung ve Huawei hâlâ akıllı telefon endüstrisinde Apple’dan daha fazla pay kapmış durumda. Samsung, 2019 yılında küresel pazarda %20,9’luk yer kaplarken Huawei %17, Apple ise %14’lük bir paya sahip oldu.