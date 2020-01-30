Çin’i etkisi altına alan ve bazı şehirlerin karantinaya alınmasına sebep olan Corona Virüsü’nün etkileri genişliyor. Samsung’un önümüzdeki aylarda çıkaracağı akıllı telefonu Galaxy S20’nin aksesuarlarının çıkışı, virüs sebebiyle ertelenecek.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, iki hafta içerisinde San Francisco’da düzenleyeceği Unpacked etkinliğinde Galaxy S20 serisini yayınlayacak. Tabii cihazla birlikte çeşitli aksesuar ürünleri de yayınlanacaktı.

Ancak MobileFun’da yer alan habere göre, önce Çin’i daha sonra da diğer ülkeleri etkileyen Corona virüsü Samsung Galaxy S20’nin aksesuarlarını da etkiledi. Ortaya çıkan virüs vakaları sebebiyle Galaxy S20’nin aksesuarlarında gecikme yaşanacak.

Corona virüsü, Galaxy S20’yi de etkiledi

MobileFun’da yer alan habere göre tedarikçiler, gecikme mesajları göndermeye başladı. Özellikle kaplar ve ekran koruyucular dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin’de üretiliyordu. Dolayısıyla Galaxy S20 almak isteyenler, kılıf ve ekran koruyucu için salgının bitmesini beklemek zorunda kalabilir.

Bu gecikmeye ek olarak Çin, Ay Yeni Yılı tatilini de üç gün daha uzatma kararı aldı. Yani tatil en azından 2 Şubat’a kadar bitmeyecek anlamına geliyor. Bu tatilin yıl boyunca Çin’deki en büyük tatil olması da aksesuar üretimini ve nakliyesini olumsuz etkileyecek.

MobileFun’a göre Galaxy S20’nin çıkışında aksesuarlar da bulunacak ancak bunlar, oldukça sınırlı sayıda olacak. Ne yazık ki şu an için işlerin ne zaman normale döneceğini öngörmek oldukça zor.

Ortaya çıkan son bilgilere göre Çin’de Corona virüsünden etkilenen kişi sayısı 7 binin üstüne çıktı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 170’e ulaştı. Çin dışına da yayılan virüs, bu ülkelerde toplamda 90 kişinin hastalanmasına sebep olurken bu ülkelerde virüs sebebiyle herhangi bir can kaybı yaşanmadı.