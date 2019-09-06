Samsung, Tüm Galaxy Fold Ön Siparişlerini İptal Etti

Dün itibarıyla katlanabilir ekranlı ilk akıllı telefonu Galaxy Fold'un çıkış tarihini duyuran Samsung, Galaxy Fold'u daha önceden ön sipariş vermiş olan müşterilerine bir e-posta göndererek, önceki siparişlerin iptal edildiğini açıkladı. Samsung, uzun zamandır bekleyen müşterilere teşekkür etmek için 250 dolarlık indirim çeki vermeyi de ihmal etmedi.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, uzunca bir süredir katlanabilir telefonu Galaxy Fold üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Aslında bu telefon, birkaça ay önce tamamlanmış hatta ön sipariş sistemi bile aktif edilmişti ancak Samsung'un katlanabilir ekranlı ilk telefonunu test eden kişiler, yaklaşık 24 saat içerisinde Galaxy Fold'u kullanılamaz hale getirdiler.

Her ne kadar bazı test kullanıcıları, Galaxy Fold'un ekranının üzerinde bulunan koruyucu katmanı sökerek telefona zarar vermiş olsalar da sorunların çoğu teknik problemlerdi ve neticedede Samsung, bu telefonun piyasaya sürülme tarihini erteledi.

Samsung Galaxy Fold ön siparişi verenlere 250 dolar hediye çeki

Yılan hikayesine dönen bu süreçte nihayet sona gelindi ve Samsung, dün itibarıyla telefonun çıkış tarihini duyurdu. Yapılan açıklamalara göre Samsung Galaxy Fold, bugün itibarıyla Güney Kore'de, ilerleyen günlerdeyse diğer ülkelerde satışa sunulacak. Ancak şimdi, ilginç bir çıkış yapan Samsung, tüketicilerin daha öncelerden verdiği tüm Galaxy Fold siparişlerini iptal ettiğini duyurdu. Bununla da yetinmeyen Samsung, müşterilere 250 dolarlık (yaklaşık 1.450 TL) hediye çeki verdi.

Samsung'un sipariş iptal ve indirim çeki kararına dair bir e-posta, daha öncelerden Galaxy Fold siparişi veren "M. Brandon Lee" isimli bir YouTuber tarafından paylaşıldı. Dilerseniz şimdi de Lee'nin paylaştığı o e-postaya bakalım.

"Önümüzdeki haftalarda uzun zamandır beklenen Galaxy Fold'un ABD'de piyasaya sürüleceğini dünyaya duyurmanın heyecanını yaşıyoruz. Bildiğiniz gibi bu cihaz, bir akıllı telefonun neler yapabileceğini yeniden tasarlıyor.

Bizim en büyük önceliğimiz, bu devrimci yenilikle mümkün olan en iyi kullanıcı deneyimine sahip olmanızı sağlamaktır. Bu yüzden, tüm müşterilerimize yeniden düşünmeleri için fırsat tanıyoruz ve dolayısıyla mevcut ön siparişinizi maalesef iptal ettik. Bu kararı almak hiç kolay olmamış olsa da, bunun yapılması gereken doğru bir şey olduğuna inanıyoruz.

Galaxy Fold, mobil teknolojide yeni bir dönemin başlangıcını ifade ediyor ve bu nedenle Samsung uzmanlarına doğrudan erişebilmenizi sağlayan yeni bir "Galaxy Fold Premier Service" hizmeti de dahil olmak üzere cihazın premium ve özel doğasıyla eşleşen yeni bir müşteri deneyimi icat ettik. Tüm bunlar, Galaxy Fold sahiplerine bu teknolojiyi keşfetme ve bu yeni teknolojiye alışma fırsatı verecektir.

Sabrınız için teşekkürlerimizin bir göstergesi olarak, "Samsung.com"da herhangi bir şey almak için kullanacağınız bu 250 dolarlık çeki kabul edin. Satın almaya hazır olduğunuzdaysa "Samsung.com/us" adresine gelin ve ödeme sırasında kişisel promosyon kodunuzu kullanın."

Tüm bu yaşananlarla birlikte Samsung, Galaxy Fold için ön sipariş veren müşterilerine iyi diyebileceğimiz bir oranda indirim çeki vermiş durumda. Samsung bu sayede, uzunca bir süredir beklettiği katlanabilir ekranlı telefon müşterilerinin gönlünü almayı başaracak gibi duruyor.