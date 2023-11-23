Samsung Türkiye, herkese 6 ay boyunca geçerli Amazon Prime aboneliği dağıtmaya başladı. Hediyenizi almak için yapmanız gerekenleri adım adım anlattık.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Türkiye'de kaçırılmayacak bir kampanya başlattı. Şirket, bu kampanya kapsamında herkese 6 ay süreyle geçerli Amazon Prime aboneliği dağıtmaya başladı. Böylelikle kampanya katılımcıları, aylık 39 TL karşılığında satın alacakları Amazon Prime'ı 6 ay boyunca ücretsiz olarak kullanabilecekler.

Samsung'un internet sitesinde, kampanyanın Galaxy kullanıcılarına özel olduğu belirtiliyor. Ancak yaptığımız kontrollerde, sistemin herkes için çalıştığını tespit ettik. Az sonra anlatacaklarımızı siz de yaparsanız 234 TL değerindeki Amazon Prime aboneliğine sahip olabilirsiniz.

Samsung Türkiye'nin Amazon Prime kampanyasına katılmak için yapmanız gerekenler:

Adım #1: Buradaki bağlantıyı kullanarak, kampanya sayfasına ulaşın.

bağlantıyı kullanarak, ulaşın. Adım #2: Ekranın sol tarafına kodun gelmesini bekleyin.

Ekranın kodun gelmesini bekleyin. Adım #3: Kodu kopyalayın .

Kodu . Adım #4: " Hediyeni kullan " seçeneğine tıklayın.

" " seçeneğine tıklayın. Adım #5: Amazon hesabınız varsa giriş yapın . Yoksa yeni hesap oluşturun.

Amazon hesabınız varsa . Yoksa yeni hesap oluşturun. Adım #6: Yönlendirileceğiniz sayfaya kodu girin ve " Şimdi kullan " butonuna basın.

Yönlendirileceğiniz sayfaya kodu girin ve " " butonuna basın. Adım #7: "Şimdi etkinleştir" butonuna basın.

Yukarıda anlattığımız adımları tamamladıktan sonra Amazon Prime sayfasındaki bilgileri kontrol ettiğinizde yukarıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi Amazon Prime hesabınızın yenilenme tarihinin ertelendiğini göreceksiniz. Ancak bu tarih, mevcut Amazon Prime üyeleri için fatura kesim tarihine göre değişiklik gösterebiliyor.

Not: Şu anda kampanya kodunu herkes alabiliyor olsa da Samsung, önümüzdeki saatlerde bu durumu değiştirebilir ve sadece Samsung kullanıcılarının kodu alabilmesini sağlayabilir. Ayrıca kampanya kodlarının sınırlı sayıda olma ihtimali de bulunuyor.