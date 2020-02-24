Samsung Türkiye, Flip2 için bir tanıtım videosu yayınladı. Video, yayınlandıktan kısa bir süre sonra 400.000 izlenmeye yaklaşmasıyla dikkat çekti.

Tüketiciler, Samsung ve Huawei gibi firmaları az sayıda ürünleriyle tanırlar. Pek çok kişi için bu firmalar; telefon, televizyon gibi birkaç farklı ürüne sahiptir. Gerçekteyse teknoloji firmaları çok sayıda farklı alanda çalışmalar yapar.

Bu çalışmaların sonucunda da farklı ürünler ortaya çıkıyor. Ürünlerin tanıtım çalışmalarının bir parçası olarak farklı dillerde, farklı toplumlara yönelik içerikler yayınlanıyor. Bu içeriklerin en sonuncusu da Samsung Flip2 için geldi.

Samsung’un interaktif ekranı Flip2:

Samsung Flip2, ilk bakışta akıllı telefonda yaptıklarımızı yansıtabileceğimiz bir beyaz pano olarak göze çarpıyor. Bu interaktif ekranı kullanırken aynı anda 4 farklı kişi tahtaya bir şeyler yazabiliyor; kullanıcılar, parmakları ya da avuçlarıyla çizdikleri şeyleri kolayca silebiliyorlar.

Samsung Flip2 kullanıcıları, farklı fırça kalınlıklarını kullanarak panoyu bir tuvale çevirebiliyor. Farklı dokular ve farklı teknikler için değişik boya çeşitlerini kullanmak da mümkün. Flip2, renk çeşitliliği konusunda da oldukça iddialı.

Telefon kullanır gibi pano kullanmak:

Samsung Flip2, kullanıcıların istedikleri arka plan üzerine yazı yazabilmelerini ve çizim yapabilmelerini sağlıyor. Flip2, siz bunları yaparken orijinal içeriğe dokunmuyor ve sizin için arka planın önüne bir not katmanı ekliyor.

Normalde bilgisayarlarda ve telefonlarda yapabildiğimiz ekran görüntüsü alma, kesme, yapıştırma gibi eylemleri bu panoda da rahatlıkla yapabiliyoruz. Düzenleme yapması, görsel eklemesi ya da kaldırması oldukça kolay bir cihazla karşı karşıyayız.

Kullandığınız farklı fırçaları, kalemleri tanıyan ve diğer cihazlarınız ile NFC ile bağlantı kurabilen bu ekran, iş ihtiyaçlarınızı da cevaplayacak bir pano olarak gösteriliyor. Samsung Türkiye’nin yeni ekran hakkında detaylı bilgiler paylaştığı videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

İşte Samsung Türkiye'nin yayınladığı Flip2 videosu: