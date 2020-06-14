Samsung’un yeni ürünlerini tanıtacağı büyük etkinliğinin 5 Ağustos tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor. Oldukça ses getirmesi beklenen etkinlikte üç cihazın tanıtılması gündemde ve bunlara ek olarak firma, cihazlarında yeni renk seçenekleri sunabilir.

Samsung ile ilgili güvenilir ve doğru sızıntılarından tanıdığımız Ishan Agarwal tarafından ortaya atılan iddiaya göre, Galaxy Note20 gri ve yeşil renklerine ek olarak bakır rengiyle karşımıza çıkabilir. Galaxy Note20’nin daha güçlü bir versiyonu olması beklenen Plus ya da Ultra modeliyse beyaz, siyah ve bakır renkleriyle tanıtılabilir.

Mayıs ayından itibaren ortaya atılan bu iddiaların bir diğer güvenilir kaynağı ise yine Samsung’a yönelik doğru sızıntılarıyla tanıdığımız John Prosser. Samsung’a yakın olmasıyla bilinen Prosser, yeşil modelin aslında nane yeşili tonlarındaki bir renge sahip olacağını iddia ediyor.

Galaxy Z Flip 5G, ağustos ayında tanıtılabilir:

Güney Koreli teknoloji devi Samsung ile ilgili diğer bir iddia ise firmanın katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip’in, 5G ile makyajlanmış sürümünün de Ağustos ayındaki etkinlikte tanıtılması ihtimali. Agarwal’a göre, Galaxy Z Flip 5G modeli siyah, gri ve bakır renkleriyle satışa çıkabilir. Prosser ise Galaxy Z Flip 5G modelinin yalnızca siyah ve bakır renkleriyle tanıtılacağını iddia ediyor. Bildiğiniz üzere, piyasada satışta olan mevcut Galaxy Z Flip modelinde yalnızca siyah ve mor renk seçenekleri mevcut.

Daha önce render görselleri ortaya çıkan Samsung Galaxy Note20 modeliyle ilgili olaraksa, bu yeni amiral gemisinin kamerasının oldukça gelişmiş ve yüksek kalitede yakın çekim özelliklerine sahip olacağını söyleyebiliriz. Bununla beraber, Galaxy Z Flip 5G modelinde Snadragon 865 işlemcisi kullanılarak performansa yönelik önemli iyileştirmeler ve yenilenen üçlü kamera sistemi beklenen diğer özellikler arasında.

Tüm bu iddialara ek olarak, ortaya atılan diğer bir söylenti ise teknoloji devinin 5 Ağustos tarihinde Galaxy Fold 2 modelini de tanıtması ihtimali. Modelin ilk versiyonu bildiğiniz üzere Şubat 2019 tarihinde satışa çıkarak tüketicilerin beğenisine sunulmuştu.