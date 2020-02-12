Samsung’un Unpacked 2020 Etkinliği Galaxy S20 ile Yayınlandı

Samsung, dün yaptığı etkinlikle Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra ve Galaxy Z Flip adlı akıllı telefonlarını tanıttı. Etkinliğin internet yayını için kullanılan cihaz da yeni Galaxy S20 modeli bir akıllı telefon oldu.

ABD’nin San Francisco şehrinde bir etkinlik düzenleyen Samsung, UNPACKED adını verdiği etkinlikte bu yılın amiral gemisi modelleri olan Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra ve bu seriye ek olarak yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip’i tanıttı.

Yapılan tanıtım etkinliği internet üzerinden de canlı olarak yayınlandı. Kamera ekibi, internet yayını için Güney Koreli teknoloji üreticisinin yeni amiral gemisi Galaxy S20 akıllı telefonları kullandı. Telefonlar, daha kolay çekim yapılması amacıyla özel platformlara yerleştirildi.

Samsung Galaxy S20, yayın performansıyla sınıfı geçti

Basın konferansı YouTube üzerinden canlı olarak yayınlandı. Yayın boyunca 1080p Full HD yayın kalitesi korundu. Video genel olarak yeterince parlak ve temiz idi. Bu da bir akıllı telefonla yapılan bir yayın için oldukça başarılı kabul edilebilir.

Yayın esnasında telefonlara ek olarak firmanın gerçek kablosuz kulaklıkları Galaxy Buds+ da tanıtıldı. Yeni kulaklıklar ülkemizde Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra ön siparişlerinde hediye olarak veriliyor.

Samsung’un yeni kamerası dikkat çekiyor

Samsung, yeni kamerasının “fotoğrafçılık ve sinema-kalitesinde video için ileriye büyük bir adım” olduğunu söylüyor. Akıllı telefonun ön tarafında 40 MP’lik bir kamera yer alıyor. Arkada yer alan üç kameralı sistemde ise 12 MP ultra geniş kamerası, 108 MP geniş açı kamerası ve 48 MP telefoto kamerası bulunuyor. Ayrıca cihazın arkasında bir de DepthVision derinlik sensörü yer alıyor.

Samsung Galaxy S20 serisi akıllı telefonlarda 100x yakınlaştırma özelliği bulunuyor. Ek olarak cihazın 8K kalitesinde video çekebildiği belirtiliyor. Yeni amiral gemisinin düşük ışık performansının da üst düzey olduğu açıklanmıştı.

Yeni Galaxy S20 ailesi hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu telefon başarılı olabilecek mi? Yoksa Güney Koreli üretici, telefonun etkileyici özelliklerine rağmen sıkıntılar mı yaşayacak? Yorumlarınızı bekliyoruz.