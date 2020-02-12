Samsung Galaxy Note 20'nin Şelale Ekranı Gösteren Patent

Samsung tarafından alınan yeni bir patent gün yüzüne çıktı. Galaxy Note20'ye ait olduğu düşünülen bu patent, telefonun şelale tarzında bir ekranın olacağını ortaya koyuyor. Ayrıca Samsung, telefondaki fiziksel tuşları da bu ekrana açacağı deliklerden çıkaracak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, dün akşam düzenlediği bir etkinlikle yeni amiral gemileri "Galaxy S20" ailesini tanıttı. Teknoloji tutkunları, henüz bu telefonla yakından tanışamadılar ancak bugün itibarıyla Samsung'un ilerleyen dönemlerde tanıtacağı başka bir amiral gemisi Galaxy Note20'yi konuşmaya başlayacağız gibi görünüyor. Çünkü Samsung'un aldığı yeni bir ekran patentinin, Galaxy Note20'ye ait olduğu düşünülüyor.

Samsung, piyasaya sürdüğü akıllı telefonlarda kavisli ekran kullanmayı seven bir üretici. Aslına bakacak olursak Samsung'un kavisli ekranları tüketiciler tarafından da sıklıkla övülüyor ve bu durumun farkında olan Samsung da bu tasarımdan vazgeçmiyor. Şimdi ortaya çıkan ekran patentiyse, Samsung'un ilerleyen dönemlerde daha fazla kavisli ekranlara sahip telefonlar üretebileceğini ortaya koyuyor.

İşte Samsung'un aldığı o patent

Patente ait görüntüde de görülebileceği üzere Samsung'un yeni patenti, ekran camını 90 derece kadar eğimli bir telefon gösteriyor. Bir süredir çeşitli akıllı telefon üreticilerinde gördüğümüz bu "şelale" tasarımlar, ilerleyen dönemlerde Samsung tarafından da kullanılacak gibi görünüyor.

Samsung, cihazın yanlarını tamamen ekranla kaplamasına rağmen fiziksel tuşlardan vazgeçmeyecek. Patent görsellerine göre ekranın kavisli bölgelerindeki delikler, fiziksel tuşları barındırmaya devam edecek.

Söz konusu patentin başka bir görüntüsü ise şöyle

Samsung'un yeni patentinde yer alan bu görüntü, şirketin üzerinde çalıştığı yeni telefonun 3 adet ön kamerasının olacağını gösteriyor. Bunlardan iki tanesini yan yana koyan Samsung, üçüncü kamera deliğini ise biraz daha uzak bir yere yerleştirmiş durumda. Ayrıca söz konusu görüntü, telefonun alt kısmında yer alacak USB Type-C girişini de açıkça gösteriyor.

Samsung Galaxy Note10 serisinde 3.5 mm'lik kulaklık girişi bulunmuyor. Ancak Galaxy Note20 serisine ait olduğu düşünülen bu patent, telefonun alt kısmında 3.5 mm'lik kulaklık girişi (309) olduğunu gösteriyor. Ayrıca söz konusu patentin alt kısmında S Pen girişi de yok. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken, bunun bir telefon patenti değil ekran patenti olduğu. Yani Samsung, Galaxy Note20'nin tasarımını bu patentle ortaya koymak istemediği için S Pen girişini gizlemiş olabilir.