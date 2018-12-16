Samsung, 2019'un ilk çeyreğinde yeni bir tableti piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un, orta seviye bir tabletin üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Galaxy Tab A serisine katılacağı tahmin edilen tabletin, SM-P205 kodunu taşıyacağı biliniyor. Samsung'un yeni tabletini, 25 Şubat 2019'da başlayıp 4 gün sürerek 28 Şubat'ta sonlanancak olan Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) tanıtması bekleniyor.

Galaxy Tab A ailesinin yeni üyesi olacak SM-P205; 10.5 inçlik, 1200x1920 çözünürlüğünde, LCD ekrana sahip olurken, gücünü Qualcomm'un Snapdragon 400 yonga setinden alacak. Cihazın ön tarafında 5MP çözünürlüğünde selfie kamerası bulunurken arka tarafında 8MP çözünürlüğünde ana kamera bulunacak.

Depolama kısmında 32GB kapasiteye sahip olacak Samsung'un yeni tableti, 3GB RAM'i de içinde barındıracak. Samsung Galaxy Tab A serisinin yeni üyesi olacak olan tabletin, siyah ve gri renkleriyle tanıtılması bekleniyor ancak hangi Android sürümüyle geleceğine dair an itibariyle net bir bilgi yok.