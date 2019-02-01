Samsung, Galaxy Flex İçin Bir Video Yayınladı

Samsung'un katlanabilir akıllı telefonu için Ice Universe, Evan Blass gibi isimlerden sızıntılar beklerken bu seferki sızıntı şirketin kendisinden geldi. Samsung Vietnam, katlanabilir akıllı telefonun tanıtım videosunu 'kısa süreliğine' yayınladı.

Samsung Vietnam, şirketin merakla beklenen katlanabilir akıllı telefonu için resmi YouTube kanalına kısa bir tanıtım videosu yükledi. Fakat video ‘yanlışlıkla’ planlanan tarihten önce yayınlanmış olacak Samsung Vietnam videoyu kısa sürede yayından kaldırdı. Ancak video, kaldırılmadan önce çoktan kaydedilmişti bile.

Samsung’un katlanabilir akıllı telefonunda kullanacağı Infinity Flex adlı ekranı Kasım ayında düzenlenen SDC 2018’de görmüştük. Ancak konferans sırasında gösterilen prototip o kadar kötü bir tasarıma sahipti ki bazı kullanıcıların katlanabilir akıllı telefon konusunda heyecanı bir miktar azalmıştı. Ancak bu video, heyecanı yeniden alevlendirebilir.

Yukarıdaki görselde de görmüş olduğunu gibi Samsung, katlanabilir akıllı telefonun tasarımını çok ciddi şekilde iyileştirmiş durumda. Cihaz, SDC’de gösterilen prototipine göre çok daha ince ve şık tasarım hatlarına sahip. Ayrıca cihazın arkasında bulunan küçük ekran, tam ekranla değiştirilmiş durumda.

Ne yazık ki Samsung’un katlanabilir akıllı telefonunun sahip olacağı özellikleri, hatta adını bilmiyoruz. Ancak söylentilere göre Güney Koreli teknoloji devi 20 Şubat’taki Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy S10 ailesi ile birlikte katlanabilir akıllı telefonunu da resmi olarak tanıtacak.