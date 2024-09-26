Galaxy Tab S10+ ve S10 Ultra'nın ön siparişleri başladı. Farklı bellek seçenekleri ve aksesuarlarla kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Samsung, yeni Galaxy Tab S10+ ve Galaxy Tab S10 Ultra tabletlerini duyurdu. İki modelden oluşan bu yeni seri, kullanıcıların beklentilerini karşılamak için çeşitli özelliklerle donatıldı.

Galaxy Tab S10 serisinin ön siparişleri, 26 Eylül itibarıyla başladı. Tabletlerin satışa sunulacağı tarih ise 10 Ekim olarak belirlendi. Galaxy Tab S10+, 12GB RAM ve 256GB depolama kapasitesiyle 999 dolardan, 12GB RAM ve 512GB depolama alanına sahip versiyonu ise 1,119 dolardan satışa sunulacak.

Galaxy Tab S10 Ultra'nın fiyatlandırması

Galaxy Tab S10 Ultra için ise üç farklı bellek konfigürasyonu mevcut: 12GB RAM ve 256GB depolama 1,199 dolara, 12GB RAM ve 512GB depolama 1,319 dolara, 16GB RAM ve 1TB depolama ise 1,619 dolara alıcı bulacak.

Her iki tablet de Moonstone Gray (Ay Taşı Gri) ve Platinum Silver (Platin Gümüş) renk seçenekleri ile geliyor. Samsung'un S Pen'i her iki modelle birlikte sunması, kullanıcılara ek bir avantaj sağlıyor. Bunun yanı sıra, tabletler için Smart Book Cover, Book Cover Keyboard ve Outdoor Cover gibi çeşitli aksesuarlar da mevcut.