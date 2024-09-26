Samsung Galaxy S25+'ın performans testleri ortaya çıktı. Cihazın, belli alanlarda Ultra modeli geride bıraktığı görüldü.

Samsung, iPhone 16 modellerine rakip olacak Galaxy S25 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Cihazlar, çok büyük ihtimalle 2025 başı bizlerle buluşacaklar. Tanıtım tarihi yaklaştıkça S25 modelleri hakkında bilgiler görüyorduk. Performans testleri de bunlardan biriydi.

Birkaç gün önce serinin en güçlüsü olacak S25 Ultra’nın Geekbench puanları gelmişti. Şimdi ise S25 Plus ten bu konuda bilgiler geldi.

S25 Plus, testlerde S25 Ultra’yı geçti

Samsung Galaxy S25 Plus, tıpkı kardeşi gibi Qualcomm’un yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 4’ten güç alacak. Geekbench testlerine baktığımızda cihazın tek çekirdekte 3054, çoklu çekirdekte ise 9224 puan aldığını görüyoruz.

S25 Ultra tek çekirdekte 3069, çoklu çekirdekte ise 9080 puan almıştı. S25 Plus, tek çekirdekte geride kalırken çoklu çekirdekte ise Ultra modeli geçmeyi başarmış. Ultra’nın S25 ailesinin en pahalı modeli olacağını belirtelim. Ancak veriler, S25 Plus’ın ondan daha hızlı olabileceğini gösteriyor.

*Galaxy S25 Plus muhtemel tasarım.

Buradaki test sonuçları, telefonun ABD versiyonuna ait. S25 Plus’ın 4,19 GHz’de çalışan iki performans çekirdeğine sahip olduğunu belirtelim. Ultra modelin de ABD versiyonunda 4,19 GHz var. Her iki telefon da Qualcomm tarafından Samsung’a özel olarak yapılan bir Snapdragon 8 Gen 4 versiyonu kullanıyor.

Galaxy S25 Plus’ın daha düşük piksele sahip biraz daha küçük ekranla gelmesinin beklendiğini belirtelim. Bu yüzden cihazın performans konusunda diğer modellerden hafif bir üstünlüğünü görmemiz normal. Tabii ki telefon gelene kadar bu performans verilerinin değişme ihtimali de var.

Sonuç olarak Galaxy S25 serisinin her bir cihazının bir “performans canavarı” olacağını söylememiz mümkün. Bu konuda iPhone 16 Pro modellerini bile geride bıraktıklarını görebiliriz.