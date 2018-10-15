Yeni kapaklı telefonu için resmi destek sayfasını yayına alan Samsung, cihazın lansmanının yaklaştığının sinyalini verdi. Amiral gemisi donanımlara sahip olacak olan cihaz, kapaklı yapıda olacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni bir akıllı telefon tanıtmadan birkaç hafta önce, cihazın destek sayfasını yayına alıyor. Şirket, SM-W2019 adlı yeni akıllı telefonunun destek sayfasını resmi olarak yayına aldı. Böylece Samsung’un geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi amiral gemisi donanımına sahip bir kapaklı telefon tanıtacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Türkiye’de kapaklı telefonlara olan talep neredeyse tamamen bitmiş durumda. Doğu Asya’da ise tüketicilerin kapaklı ve fiziksel tuş takımı bulunan telefonlara ilgisi hala devam ediyor. Bu nedenle Samsung, her yılın sonunda Çin ve Güney Kore gibi ülkelerde piyasaya sürülmek üzere amiral gemisi özelliklere sahip bir kapaklı telefon tanıtıyor.

Samsung’un yeni akıllı telefonu SM-W2019 da şirketin bu yılki kapaklı telefonu olacak. Snapdragon 845 işlemciye sahip olması beklenen telefonun 6GB ya da 8GB RAM kapasitesine sahip olması muhtemel. Değişken diyaframlı bir kameraya sahip olacak olan cihaz dokunmatik destekli çift ekrana ve bir fiziksel tuş takımına sahip olacak.

Samsung, geçtiğimiz yıllarda kapaklı telefonlarını Aralık ayında tanıtmıştı. Bu yıl da benzer bir tarihte tanıtımın gerçekleşmesi bekleniyor. Cihazın donanımı güçlendirilecek olsa da tasarım konusunda büyük bir değişiklik beklenmiyor. Cihazın fiyatı ile ilgili ise henüz bir sızıntı gerçekleşmedi.