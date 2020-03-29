Samurai Jack’in Tüm Sezonları Ücretsiz Yayınlandı

Cartoon Network'ün çizgi film kanalı Adult Swim, animatör Genndy Tartakovsky tarafından üretilen Samurai Jack animasyon çizgi dizisini, kendi internet sitesinde ücretsiz bir şekilde takipçilerine sundu. Diziyi izlemek için siteye üyelik gerekmiyor.

Samurai Jack animasyon dizisi, başrolünde büyük bir savaşçı, yardımsever ve aynı zamanda cesur olan Japon Prensi Samurai Jack karakterinden ismini alıyor. Cartoon Network kanalında 2001-2004 yılları arasında yayınlanan dizi, şimdi ücretsiz oldu. Dizinin 5 bölümünün tamamı Adult Swim üzerinden ücretsiz bir şekilde paylaşıldı.

Çizgi dizide Jack 'in kullandığı sihirli bir kılıç var ve Aku'yu yok edebilecek tek şey o kılıçtır. Aku, animasyondaki rolünde acımasız ve güvenilmez bir kişiliktir, hiçbir sözünü tutmaz. Onunda tek amacı Jack'in geçmişe dönmesini engellemektir.

Samurai Jack’in bölümlerine ücretsiz ulaşılabiliyor:

Samurai Jack’in beşinci ve sonuncu sezon 11 Mart 2017 tarihinde Adult Swim'in Toonami program kuşağında yayınlanmaya başladı. Her bölüm başlarken Aku şu sözleri söylüyor: “Ben Aku, karanlığın şekil değiştiren efendisi, serbest bırakılmış korkunç bir şeytandım. Sihirli bir kılıç kullanan ahmak bir samuray savaşçısı bana karşı koymaya çalıştı. Zamanda bir kapı açtım ve onu kötü ruhumun hakim olduğu geleceğe yolladım.”

62 bölümlük dizinin yapımcısı animatör Genndy Tartakovsky, serinin ilhamını artistik kaynaklardan aldı. Seri, bir Japon epiğine benzer olarak tasarlandı. Samurai Jack, eski dövüş sanatları ve samuray filmleri ve 1970'lerin aksiyon filmlerinden alıntılar yapıyor. Tartakovsky, Karikatürist Frank Miller'ın çizgi roman serisi Ronin’den bazı tematik esinlenmeleri işliyor.

Ünlü animasyon dizisinin Yapım Tasarımcısı Scott Wills, Plan Sanatçısı Dan Krall Görsel Senaryo Taslağı Sanatçısı Bryan Andrews, sırasıyla 2003 yıllarında ve 2005’te Emmy Ödülleri'nde “Animasyonda Üstün Bireysel Başarı” kategorisinde ödül kazandı.