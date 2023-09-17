Adını yalnızca iddaa kuponları üzerinde gördüğümüz bir ülke olan San Marino, dünyanın en küçük ülkelerinden bir tanesi ve çok az turist çekiyor. Halbuki aslında buranın binlerce yıllık bir tarihi ve pek çok ilginç özelliği var. Gelin San Marino hakkında bazılarını ilk kez duyacağınız enteresan bilgilere yakından bakalım.

Futbolla bile değil, bahis ile ilgili olanların az çok bildiği bir ülke olan San Marino adını çoğu zaman sürpriz bir kupon yapmak istediğimizde anarız. Çünkü burası dünyanın en küçük ülkelerinden bir tanesi ve adını dünya basınında bile kolay kolay duymayız. Halbuki San Marino, binlerce yıllık geçmişe sahip bir ülke. Fakat yine de buraya Avrupa’nın geri kalanına göre neredeyse hiç turist gelmiyor.

Avrupa’nın tam göbeğinde olmasına rağmen Avrupa Birliği üyesi olmayan ama yine de Euro para birimini kullanan San Marino, az bilinen bir ülke olmasına rağmen oldukça zengindir. Üstelik bu konumu nedeniyle de tarih boyunca pek çok farklı medeniyetin ele geçirmek istediği bir nokta olmuştur. Yani o kadar da basit bir yer değil. En iyisi gelin San Marino hakkındaki ilginç bilgilere yakından bakalım.

San Marino hakkında bilgiler:

San Marino denilince aklımıza ilk gelen futbol oluyor.

Dünyanın en küçük ülkelerinden bir tanesi.

Ülkenin geçmişi aslında binlerce yıl öncesine dayanıyor.

Dünyanın ilk düzenli posta servisi burada kuruldu.

Hala kullanılmakta olan dünyanın en eski anayasasına sahip.

San Marino vatandaşı olan bir ABD başkanı var.

Ülkenin merkezi, aynı zamanda en yüksek noktası.

San Marino’nun çok tatsız bir ünvanı daha var.

San Marino ile Türkiye arasında resmen bir savaş var.

San Marino denilince aklımıza ilk gelen futbol oluyor:

San Marino denilince aklımıza ilk gelen şeyin futbol olmasının nedeni milli takımın başarısı değil, başarısızlığıdır. Ülkenin tek milli takımı olan milli futbol takımı hem UEFA hem de FIFA’ya bağlı en küçük ülke takımıdır. İlk maçına 1990 yılında çıkan San Marino milli takımı, 1998 yılından beri her Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası elemesine katılıyor ama asla geçemiyor. İlk ve tek galibiyetlerini 2004 yılında Lihtenştayn’a karşı 1 - 0 sonuçla almışlardır. Bu kadar ünlü olmalarının diğer bir nedeni ise eğer bir takım San Marino karşısında zorlanırsa ya da yenilirse büyük dalga konusu olmasıdır.

Dünyanın en küçük ülkelerinden bir tanesi:

San Marino her şeyiyle dünyanın en küçük ülkelerinden bir tanesi. Ülkenin tamamı yaklaşık 62 kilometrekare. Bu yüzölçümü ile Tuvalu, Nauru, Monako ve Vatikan’ın ardından dünyanın en küçük beşinci ülkesi ve dünyanın en geniş 220. ülkesi ünvanını alır. Dünyanın yalnızca yüzde 0.01’lik bir bölümünü kaplayan ülkenin nüfusu yaklaşık 35 bin kişidir. Avrupa’nın güneyinde, İtalya yarımadası içerisinde yer alan San Marino için mikrodevlet demek de mümkün.

Ülkenin geçmişi aslında binlerce yıl öncesine dayanıyor:

Böyle küçük göründüğüne bakıp da dün kurulmuş bir ülke olduğunu sanmayın. San Marino, dönemin Roma imparatoru Diocletianus'un işkence ettiği Hristiyanlardan biri olan Dalmaçyalı taş ustası Marinus tarafından milattan sonra 301 yılında inşa edilmiş bir kaledir. Bölgedeki en eski yerleşimler ise milattan önce 5. yüzyıla tarihlenir.

San Marino; 16. yüzyılda İtalyanlar tarafından, 18. yüzyılda ise Papalık ordusu tarafından işgal edildi. 19. yüzyılda ise ayrı bir devlet olarak tanındı. Birinci Dünya Savaşı’nda İtilaf Devletleri tarafında yer alan San Marino, İkinci Dünya Savaşı’nda tarafsız kaldı. Savaş sonrası sosyalist partinin iktidara gelmesi ile birlikte Batı Avrupa’daki ilk sosyalist ülke oldu. Tabii bugün oldukça liberaller.

Dünyanın ilk düzenli posta servisi burada kuruldu:

Elbette ilk posta sistemi Moğolların ve Türklerin kullandığı at değiştirmeli posta sistemidir fakat eve teslimli, pullu, düzenli bir sistemden söz ediyorsak bunu ilk kez San Marino’da görüyoruz. Ülkedeki ilk posta hizmeti 1607 yılında hizmete başladı. 1877 yılında ise ülkenin ilk pulları basıldı. San Marino pulları o kadar sınırlı sayıda üretilmiştir ki eğer elinizde bir tane varsa koleksiyonerlere satıp zengin olabilirsiniz.

Hala kullanılmakta olan dünyanın en eski anayasasına sahip:

Elbette dünyanın en eski anayasal metinleri binlerce yıl önce yazıldı ancak bunların hiçbiri bugün kullanılmıyor. San Marino anayasası ise uzun yıllardır kullanımda. İlk kez 1600 yılında hazırlanan ve 1600 Tüzüğü olarak adlandırılan altı kitaptan oluşan San Marino anayasası bugün hala kullanılan dünyanın en eski anayasasıdır. Tabii hukukçular birden fazla metin tam olarak anayasa olarak adlandırılır mı diye tartışıyorlar ama bunu akademisyenlere bırakalım ve ilginç bilgimizin tadını çıkaralım.

San Marino vatandaşı olan bir ABD başkanı var:

Belki de dünyanın en garip hikayelerinden biri ama gerçek. 1861 yılında Abraham Lincoln Amerika Birleşik Devletleri başkanı olduğunda San Marino devlet başkanından bir tebrik mektubu aldı. Lincoln de bu küçük ama gururlu olan ülkeyi övecek bir mektup yazarak yanıt verdi. Artık o arada ne oldu, başkan sevinçten zıplarken yanlışlıkla mı imzalamadı bilmiyoruz ama gelen yanıt mektubu sonrası San Marino, Abraham Lincoln’a fahri vatandaşlık verdi. Şu an San Marino parlamento binasında bir Abraham Lincoln büstü bulunmaktadır.

Ülkenin merkezi, aynı zamanda en yüksek noktası:

Ülkenin en merkezi bölgesi olan Titano Dağı, aynı zamanda 739 metrelik yüksekliği ile San Marino’nun en yüksek noktasıdır. Burada Guaita, Cesta ve Montale isimli üç kule bulunur. Ülkenin en güzel manzaraları buradan izleniyor olsa bile Montale kulesi bir özel mülk olduğu için dilediğiniz gibi gidemiyorsunuz.

San Marino’nun çok tatsız bir ünvanı daha var:

Ünvanlarını duydukça üzülmekten bir hal olduk ama bir tanesinden daha bahsetmesek olmaz. San Marino, 2017 yılında Avrupa’nın en az ziyaret edilen ülkesi ünvanını kazandı. Çünkü ülkeye o sene yalnızca 60 bin yabancı turist geldi. Sonraki yıllarda bu sayı arttı ama San Marino’nun buna çok da ihtiyacı yok çünkü turizm geliri ülke ekonomisinin yalnızca yüzde 2’sini oluşturuyor. Euro kullanılan ülke aslında oldukça zengin ama buna rağmen pek de pahalı değil. Yani İtalya’ya giderseniz bir gün ayırıp rahatça gezebilirsiniz.

San Marino ile Türkiye arasında resmen bir savaş var:

Birinci Dünya Savaşı sırasında San Marino göstermelik de olsa İtilaf Devletleri tarafında yanı Osmanlı İmparatorluğu’nun karşısında yer aldı. Savaş bittikten sonra yapılan Lozan Barış Antlaşması’nda ise San Marino unutuldu! Yıllar sonra bu fark edildi ve San Marino ile farklı ülkeler arasında barış antlaşmaları imzalandı ancak Türkiye Cumhuriyeti ile böyle bir antlaşma imzalanmış değil. Yani buradaki yazımızda da tüm detaylarıyla anlattığımız gibi bugün hala San Marino ile Türkiye kağıt üzerinde de olsa resmen savaşta.

Dünyanın en küçük ülkelerinden bir tanesi olan ve adını yalnızca futbol maçlarında duyduğumuz ülke San Marino hakkındaki ilginç gerçeklerden bahsettik. Küçük de olsan Avrupa’da olunca zengin oluyorsun işte, coğrafya kaderdir.