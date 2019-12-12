44.000 Yıllık Dünyanın En Eski Mağara Resmi Bulundu

Kuşkusuz ki dünyada sanatın başlangıcında mağara resimleri önemli bir rol oynuyor. Endonezya’da bulunan 44.000 yıllık mağara resmi, sanat tarihinin kronolojisini değiştirebilir.

Yakın zamana kadar sanat tarihçileri, insanların Avrupa’daki mağaralarda ilk defa resim yapmaya başladıklarını düşünüyorlardı. Bunun kanıtı olarak da Fransa’daki Chauvet Mağarası’nda bulunan 37.000 yıllık gösteriliyordu.

Ancak birkaç yıl önce bir grup bilim insanı, Endonezya’da bulunan bir mağarada 44.000 yaşında bir mağara resmi keşfettiler. Avustralya’daki Griffith Üniversitesi’nde arkeolog olan Adam Brumm, mağara resimlerinin en azından 40.000 yaşında olduğunu belirtiyor. Brumm ve meslektaşları, resimlerin yaşını tespit edebilmek için uranyum serisi analizi ismi verilen bir teknikle resimlerin yaşını tespit ettiler.

Mağaradaki resimlerin 44.000 yaşında olduğunun belirlenmesinin ardından arkeologlar Maxime Aubert ve Adhi Agus Oktaviana’nın da içinde olduğu bir ekip, mağarada araştırma yapmaya devam ediyorlar. Araştırmacılar, 2017 yılında mağarada büyük bir av sahnesinin resmedildiği 16 metrelik bir mağara resmi buldular. Yapılan testlerin ardından bu av sahnesi resminin bilinen en eski mağara resmi olduğunu tespit ettiler. Arkeologların araştırmasının sonuçları, Nature’da yayınlandı.

Mağara resmi, erken dönem dini inanışlara da referans olabilir

16 metrelik mağara resminde karmaşık bir av hikayesi anlatılıyor. 44.000 yıllık mağara resminde, bufalo ve yaban domuzlarını mızrak ve iplerle kovalayan minik avcılar resmediliyor. Araştırmacılar, resimlerde görülen avcıların insanlara benzediğini, ama bazı hayvanlara ait özelliklere de sahip olduklarını söylüyorlar.

Av sahnesinin resmedildiği duvar resmindeki avcılardan biri kuş kafasına, diğeri ise kuyruğa sahip. Arkeologlar, bu yarı insan yarı hayvan figürlerin erken dini inanışlara işaret edebileceğini söylüyor. Resimlerdeki bu figürleştirme aynı zamanda insanların görmedikleri şeyleri hayal ettiklerini de gösteriyor.

Araştırmacılardan Adam Brumm, “Figürlerin maneviyatla bir ilgisi olup olmadığını bilemeyiz. Ama en azından bu sanatçıların, dine inanmak, doğaüstü olayların varlığına inanmak için ihtiyaç duyduğumuz çeşitli kavramsallaştırma yeteneğine sahip olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

"Atalarımızın yeteneklerini hafife alıyoruz"

Adam Brumm, gerçekleştirilen keşfin insanların ilk ne zaman ve nerede figüratif sanat yapmaya başladıkları tartışmasını karışık hale getirdiğini söylüyor. Zikzaklar veya daireler çizen daha eski dönemlere ait basit işaretler tespit edilmişti. Ama bu kadar eskiye tarihlenebilecek en eski figürler Endonezya’da bulunanlar.

Victoria Üniversitesi’nden paleoantropolog Geneieve von Petzinger, ortaya çıkarılan duvar resminin ardından, atalarımızın kapasitesini fazlasıyla hafife aldığımızı düşündüğünü açıkladı. Von Petzinger, Avrupa ve Asya’daki eski mağara resimlerinin ortak unsurlara sahip olduğunu söylüyor.

Von Petzinger, ortak unsurların bulunmasının atalarımızın Afrika’yı terk etmeden önce sanat yapmayı bildiklerini gösterdiğini söyledi. Adam Brumm da, Afrika’da bu zamana kadar bulunan hiçbir mağara resminin Endonezya’dakinden daha eski olmamasına rağmen aynı şeyi hissettiğini söylüyor.