Sanayi Bakanlığı, Yazılım Okulları Açılacağını Duyurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Açık Kaynak Platformu kanalıyla kodlama eğitim programlarının düzenleneceğini ve yazılım okulları açılacağını söyledi. Varank, COVID-19 tehdidi biter bitmez okulların faaliyetlerine başlayacağını kaydetti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Açık Kaynak Platformu’nun başlattığı Açık Seminer programının ilk gününde konuşma yaptı. Telekonferans yöntemiyle yapılan programda Varank, açık kaynak koduyla geliştirilecek kritik yazılımları üretmenin peşinde olduklarını söyledi. Bakan, hâlihazırda belirlenen 3 projenin olduğunu sözlerine ekledi.

2023’te en az 500 bin yazılımcı sayısına ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen Bakan Varank, "Açık Kaynak Platformu kanalıyla kodlama eğitim programları düzenleyecek ve yazılım okulları açacağız" dedi. Varank, ekonomide rekabet gücü kazanma, doğru veriye ulaşma, veriyi analiz etme ve en uygun çözümü geliştirmede yazılım teknolojilerine ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

PARDUS yaygınlaşacak:

Belirlenen üç projeden birinin PARDUS'un yaygınlaştırılması olduğunu söyleyen Mustafa Varank, TÜBİTAK tarafından açık kaynak olarak geliştirilen PARDUS'un pek çok belediyede, hastanede, çeşitli bakanlık ve kamu kuruluşlarında aktif olarak kullanıldığını vurguladı. Bir diğer projenin Türkçe Doğal Dil İşleme olduğunu belirten bakan, burada yapay zekâ temelli yeni algoritmalar geliştirileceğini söyledi.

Postgre üzerindeki uygulamaları ve bunlara destek verecek şirketleri geliştirmek istediklerini ifade eden Varank, "İkinci projemiz PostgreSQL veritabanı yönetim sistemiyle ilgili" dedi. Öte yandan Varank, yazılım okullarının COVID-19 tehdidi biter bitmez faaliyetlerine başlayacağını duyurdu.

Varank, salgınla birlikte artık gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ayrımının ortadan kalktığını da ileri sürdü ve ekledi: "Şu an küresel düzende herkes eşitlenmiş durumda. Bundan sonraki dönemde; önleyici hassas tıp çözümleri, blok zincirle tedarik zinciri yönetimi, otonom teknolojiler, kesintisiz bağlantı çözümleri, kapsayıcı mikro ödeme sistemleri belki de en önemlisi etik veri yönetimi üzerine geliştirilen ürünler hızla hayatımıza girecek."