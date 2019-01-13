Huawei'ye Yapılan Boykot, Avrupa Ülkelerini de İkiye Ayırdı

ABD'nin başını çektiği Huawei'nin boykotu konusunda Avrupa ülkelerinden farklı kararlar geliyor.

ABD önderliğinde gerçekleşen Huawei’nin 5G ekipmanlarına karşı boykota bazı Avrupa ülkeleri destek verirken, bazıları da bu konu hakkında sıkıntı duymadıklarını dile getiriyor.

Şirket için ise aksilikler arka arkaya geliyor. Geçtiğimiz cumartesi günü Huawei, Polonya’daki bir çalışanını Çin için casusluk yaptığı şüphesinden kaynaklı olarak kovdu. Firma AFP’ye verdiği ifadede “Yaptığı iddia edilen davranışların şirketle hiçbir alakası yoktur” dedi.

Birkaç Asya ve Pasifik ülkesi Washington’ın, Huawei’yi yasaklama çağrısına destek verdi fakat Avrupa için bu konu biraz daha derin, özellikle Huawei’nin 5G ekipmanlarının cazipliği düşünüldüğünde.

Beşinci nesil (5G, fifth generation) teknoloji kablosuz iletişim hızında kuantum sıçraması vaat ediyor. 5G, IoT (Internet of things, nesnelerin interneti), sürücüsüz arabaların gelişiminde kilit rol oynuyor. Bu yüzden Avrupa ülkeleri bu konuda hemen uygulamaya geçmek istiyor.

Fitch Solutions analistlerinden Dexter Thillien “Operatörler alternatif arayışında fakat Huawei 5G seçenekleri arasında, daha inovatif ve daha iyi” dedi.

Yeterlilik ve Yetenek

Huawei, Çin’in istihbarat servisiyle bağlantısı olup olmadığı konusundaki incelemeler artıyor ve bu konuda adımlar atan sadece ABD değil, Avustralya ve Japonya da Huawei’nin 5G internet ağlarını yasaklıyor.

Avrupa’da Portekiz’in en büyük operatörü MEO, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in ziyareti sırasında Huawei ile bir anlaşma imzaladı. MEO, Çinli şirketi “teknik bilgi, yeterlilik, yetenek, teknolojiyi geliştirme kapasitesi” konusunda övdü. Portekiz’in aksine Huawei’nin ekipmanlarını kullanan Norveç, “güvenlik açığı” konusunun nasıl azaltılabileceğini düşünüyor.

Pahalı Fakat Daha İyi

Haber dergisi Der Spiegel’e göre Almanya, ABD’nin çağrısına uyma konusunda baskı altında. Ülkenin bilişim gözlemcileri ise Huawei’nin kendi ekipmanlarını kullanarak Pekin için casusluk yaptığı konusunda hiçbir kanıt olmadığını belirtti.

Bu arada Avrupa’daki telekom operatörleri ise Huawei’nin 5G ekipmanları konusunda kendilerini baskı altında hissediyorlar.

İsmini vermek istemeyen Avrupalı bir operatörün sözcüsü “Huawei, şu an rakiplerine göre daha pahalı fakat daha iyi. Bu konuda gerçekten çok önde. Avrupa’nın her yerinde operatörler büyük bir kontrol altında ve Huawei’nin ekipmanlarının henüz hiçbir hatası bulunamadı” dedi.

Avrupa’nın Önemi

Almanya’nın Deutsche Telekom firması, Polonya için Huawei’nin 5G ağıyla anlaştıklarını duyurdu fakat Almanya’da ne yapacakları konusunda henüz bir şey açıklamadılar.

Bu arada, tüm bunlar gerçekleşirken Huawei’de iyi niyetini sürdürmeye devam ediyor. Şirket, Almanya’da kendi ekipmanlarının incelenmesi için bir test laboratuvarı açtı, Birleşik Krallık’ta da hükümetle işbirliği yaparak bir test laboratuvarı açtı. Ayrıca, Brüksel’de de birinci çeyreğin sonuna kadar bir laboratuvar daha açacak.

Avrupa, Huawei için kritik bir pazar konumunda. Şirket, 2017’deki satışlarının %27’sini Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da gerçekleştirdi.

Huawei’nin rotasyonlu başkanı Guo Ping, aralık ayında şirketinin konusu olduğu tartışmalarla ilgili şikayette bulundu ve aşırı derece haksız bir muameleye maruz kaldıklarını dile getirdi. Guo, “Huawei hiçbir zaman bir güvenlik tehdidi olmadı ve olmayacak” dedi.